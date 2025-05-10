Смерть Леонида Кравчука — кем был первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук. Фото: УНИАН

Три года назад, 10 мая, после продолжительной болезни умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Ему было 89 лет.

Что известно о первом президенте независимой Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

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Каким был Леонид Кравчук

Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины. Хотя он занимал эту должность всего 32 месяца, именно при его каденции началось формирование основ государственности новой страны, которая только что получила международное признание. Этот процесс происходил в условиях глубокого экономического кризиса и политической нестабильности.

1 декабря 1991 года в Украине прошли первые выборы президента. В этот же день состоялся общенациональный референдум, на котором граждане подтвердили провозглашение независимости Украины.

Леонид Кравчук. Фото: Укринформ

В референдуме приняли участие 84,2% граждан, и 90,3% из них поддержали независимость Украины. Леонид Кравчук получил 61,6% голосов избирателей и стал первым президентом новосозданного независимого государства.

Чем запомнились годы президентства Кравчука

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины во главе с Леонидом Кравчуком приняла Акт провозглашения независимости. Уже в декабре того же года состоялись первые прямые президентские выборы. Активисты призвали поддержать Кравчука, называя его "отцом независимости". По результатам голосования Леонид Кравчук получил 61,6% голосов и стал президентом Украины.

7-8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще состоялась встреча руководителей Беларуси — Станислава Шушкевича, России — Бориса Ельцина и Украины — Леонида Кравчука. Они подписали от имени своих стран так называемое Беловежское соглашение, которое засвидетельствовало прекращение существования Советского Союза.

Леонид Кравчук на выборах президента. Фото: Укринформ

Во время своего президентства Леонид Кравчук стал участником подписания Беловежских соглашений, которые привели к прекращению существования СССР. В 1993 году он заключил Массандровские соглашения о разделе Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины.

Кроме того, в 1994 году Кравчук самостоятельно принял решение подписать трехстороннее соглашение между Украиной, Россией и США о срочном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию, что противоречило ранее утвержденному Верховной Радой договору о постепенном ядерном разоружении Украины.

На фоне экономического кризиса в Украине в 1994 году состоялись досрочные президентские выборы, на которых Леонид Кравчук уступил Леониду Кучме. С середины 90-х годов Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины. В 2006 году партия не смогла преодолеть проходной барьер в парламент, после чего политик объявил о своем уходе из политики и сосредоточился на общественной деятельности.

28 июля 2020 года Леонид Кравчук занял должность председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Кравчук в 2001 году получил звание Героя Украины, в 2020-м стал "Человеком года" премии Celebrity Awards. Был почетным доктором Киево-Могилянской академии. Он написал более 10 книг о своем опыте в политике, был автором более 500 статей и увлекался шахматами, футболом.

Напомним, что ранее в сети показали уникальное видео, на котором Леонида Кравчука просят не отдавать ядерное оружие. Впрочем, как известно, тогдашний глава Украины не прислушался к этому призыву.

Кроме того, украинцы ответили, кого бы они сейчас выбрали в президенты из кандидатов на выборы 1991 года.