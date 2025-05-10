Смерть Леоніда Кравчука — ким був перший президент України

Перший президент України Леонід Кравчук Фото: УНІАН

Три роки тому, 10 травня, після тривалої хвороби помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Йому було 89 років.

Що відомо про першого президента незалежної України — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яким був Леонід Кравчук

Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України. Хоча він обіймав цю посаду лише 32 місяці, саме за його каденції розпочалося формування основ державності нової країни, яка щойно здобула міжнародне визнання. Цей процес відбувався в умовах глибокої економічної кризи та політичної нестабільності.

1 грудня 1991 року в Україні пройшли перші вибори президента. У цей же день відбувся загальнонаціональний референдум, на якому громадяни підтвердили проголошення незалежності України.

Леонід Кравчук. Фото: Укрінформ

У референдумі взяли участь 84,2% громадян, і 90,3% із них підтримали незалежність України. Леонід Кравчук отримав 61,6% голосів виборців і став першим президентом новоствореної незалежної держави.

Чим запам'яталися роки президентства Кравчука

24 серпня 1991 року Верховна Рада України на чолі з Леонідом Кравчуком ухвалила Акт проголошення незалежності. Вже в грудні того ж року відбулись перші прямі президентські вибори. Активісти закликали підтримати Кравчука, називаючи його "батьком незалежності". За результатами голосування Леонід Кравчук отримав 61,6% голосів і став президентом України.

7–8 грудня 1991 року в Біловезькій Пущі відбулася зустріч керівників Білорусі — Станіслава Шушкевича, Росії — Бориса Єльцина та України — Леоніда Кравчука. Вони підписали від імені своїх країн так звану Біловезьку угоду, яка засвідчила припинення існування Радянського Союзу.

Леонід Кравчук на виборах президента. Фото: Укрінформ

Під час свого президентства Леонід Кравчук став учасником підписання Біловезьких угод, які призвели до припинення існування СРСР. У 1993 році він уклав масандрівські угоди щодо розподілу Чорноморського флоту СРСР та утилізації ядерної зброї на території України.

Крім того, у 1994 році Кравчук самостійно прийняв рішення підписати тристоронню угоду між Україною, Росією та США про термінове вивезення української стратегічної ядерної зброї до Росії, що суперечило раніше затвердженому Верховною Радою договору про поступове ядерне роззброєння України.

На фоні економічної кризи в Україні у 1994 році відбулись дострокові президентські вибори, на яких Леонід Кравчук поступився Леоніду Кучмі. З середини 90-х років Кравчук був депутатом від Соціал-демократичної партії України. У 2006 році партія не змогла подолати прохідний бар'єр у парламент, після чого політик оголосив про свій вихід з політики і зосередився на громадській діяльності.

28 липня 2020 року Леонід Кравчук обійняв посаду голови Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Кравчук у 2001 році отримав звання Героя України, у 2020-му став "Людиною року" премії Celebrity Awards. Був почесним доктором Києво-Могилянської академії. Він написав понад 10 книг про свій досвід у політиці, був автором понад 500 статей та захоплювався шахами, футболом.

Нагадаємо, що раніше у мережі показали унікальне відео, на якому Леоніда Кравчука просять не віддавати ядерну зброю. Втім, як відомо, тодішній очільник України не прислухався до цього заклику.

Крім того, українці відповіли, кого б вони зараз обрали в президенти з кандидатів на вибори 1991 року.