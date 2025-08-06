Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работа в Европе — с какими трудностями сталкиваются украинцы

Работа в Европе — с какими трудностями сталкиваются украинцы

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:25
Украинцы в Европе — почему работают на низкоквалифицированных работах
Работа на ферме. Фото: Unsplash

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, что 70% украинцев, которые выехали в Европу, имеют высшее образование. Однако часто встречаются случаи, когда они работают на низкоквалифицированных работах.

Об этом Василий Воскобойник рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.

Реклама
Читайте также:

Работа для украинцев за рубежом

"Часто украинцы работают в сфере обычного физического труда, неквалифицированного труда. Это связано именно с тем, что не могут быстро выучить язык страны пребывания, не могут быстро нострифицировать дипломы, не могут набраться тех компетенций, которые требуют страны пребывания", — говорит Воскобойник.

По его словам, те украинцы, которые учат язык и социализируются, достаточно быстро могут адаптироваться и начать работать.

Воскобойник рассказал, что в Германии 39% украинцев, которые трудоустроились. Речь идет о тех, кто официально работает.

"Они знают уже немецкий язык, у них есть достаточная квалификация, которая или была, или они ее повысили", — добавил он.

Напомним, в Польше официально работают около 1,23 миллиона иностранцев, из которых наибольшую часть составляют украинцы.

Кроме того, польское правительство повысило минимальную зарплату. Речь идет о ежемесячных выплатах и почасовой ставке.

образование работа украинцы Европа заграница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации