Украинцы в Европе — почему работают на низкоквалифицированных работах

Работа в Европе — с какими трудностями сталкиваются украинцы
Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, что 70% украинцев, которые выехали в Европу, имеют высшее образование. Однако часто встречаются случаи, когда они работают на низкоквалифицированных работах.
Об этом Василий Воскобойник рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.
Работа для украинцев за рубежом
"Часто украинцы работают в сфере обычного физического труда, неквалифицированного труда. Это связано именно с тем, что не могут быстро выучить язык страны пребывания, не могут быстро нострифицировать дипломы, не могут набраться тех компетенций, которые требуют страны пребывания", — говорит Воскобойник.
По его словам, те украинцы, которые учат язык и социализируются, достаточно быстро могут адаптироваться и начать работать.
Воскобойник рассказал, что в Германии 39% украинцев, которые трудоустроились. Речь идет о тех, кто официально работает.
"Они знают уже немецкий язык, у них есть достаточная квалификация, которая или была, или они ее повысили", — добавил он.
Напомним, в Польше официально работают около 1,23 миллиона иностранцев, из которых наибольшую часть составляют украинцы.
Кроме того, польское правительство повысило минимальную зарплату. Речь идет о ежемесячных выплатах и почасовой ставке.
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