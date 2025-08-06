Украинцы в Европе — почему работают на низкоквалифицированных работах

Работа на ферме. Фото: Unsplash

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, что 70% украинцев, которые выехали в Европу, имеют высшее образование. Однако часто встречаются случаи, когда они работают на низкоквалифицированных работах.

Об этом Василий Воскобойник рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.

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Работа для украинцев за рубежом

"Часто украинцы работают в сфере обычного физического труда, неквалифицированного труда. Это связано именно с тем, что не могут быстро выучить язык страны пребывания, не могут быстро нострифицировать дипломы, не могут набраться тех компетенций, которые требуют страны пребывания", — говорит Воскобойник.

По его словам, те украинцы, которые учат язык и социализируются, достаточно быстро могут адаптироваться и начать работать.

Воскобойник рассказал, что в Германии 39% украинцев, которые трудоустроились. Речь идет о тех, кто официально работает.

"Они знают уже немецкий язык, у них есть достаточная квалификация, которая или была, или они ее повысили", — добавил он.

Напомним, в Польше официально работают около 1,23 миллиона иностранцев, из которых наибольшую часть составляют украинцы.

Кроме того, польское правительство повысило минимальную зарплату. Речь идет о ежемесячных выплатах и почасовой ставке.