Українці в Європі — чому працюють на низькокваліфікованих роботах

Робота на фермі. Фото: Unsplash

Очільник "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник розповів, що 70% українців, котрі виїхали до Європи, мають вищу освіту. Однак часто трапляються випадки, коли вони працюють на низькокваліфікованих роботах.

Про це Василь Воскобойник розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 6 серпня.

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"Часто українці працюють у сфері звичайної фізичної праці, некваліфікованої праці. Це повʼязано саме з тим, що не можуть швидко вивчити мову країни перебування, не можуть швидко нострифікувати дипломи, не можуть набратися тих компетенцій, котрі потребують країни перебування", — каже Воскобойник.

За його словами, ті українці, які вчать мову та соціалізуються, достатньо швидко можуть адаптуватися і почати працювати.

Воскобойник розповів, що у Німеччині 39% українців, які працевлаштувалися. Йдеться про тих, хто офіційно працює.

"Вони знають вже німецьку мову, в них є достатня кваліфікація, котра або була, або вони її підвищили", — додав він.

Нагадаємо, у Польщі офіційно працюють близько 1,23 мільйона іноземців, з яких найбільшу частину становлять українців.

Крім того, польський уряд підвищив мінімальну зарплату. Йдеться про щомісячні виплати та погодинну ставку.