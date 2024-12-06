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Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

6 декабря 2024 22:36
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист
Работа светофоров во время отключений — расследование "Наша Справа"
Работа светофоров во время отключений. Фото: Новини.LIVE
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист

В столице и других городах Украины уже выпал первый снег, местами идет дождь, а ночью — заморозки. Это приводит к гололеду и туману, что увеличивает количество ДТП. Графики отключений электроэнергии снова в действии, а значит, света нет не только в наших домах, но и на улицах.

Как будут работать светофоры во время отключений? Как можно решить проблему обесточенных светофоров и сколько это стоит? И как украинцам нужно вести себя на дороге, чтобы сохранить здоровье и жизнь в условиях отключений? Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта "Наша Справа".

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Будут ли работать светофоры во время отключений электроэнергии?

Согласно официальным данным патрульной полиции, в этом году с января по сентябрь включительно зафиксировано около 20 тысяч ДТП по Украине. В столице количество едва ли не самое большое — 1628. Среди основных причин — нарушение правил пересечения перекрестков — это 10 процентов от общего количества ДТП. Ситуацию усложняет обесточивание светофоров, особенно в вечернее время. Об этом предупреждало МВД Украины еще в ноябре 2022 года.

Прошло два года. Казалось бы, за это время проблему с отключением светофоров уже можно было полностью решить. Однако, есть неутешительные новости.

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Новость о трагедии во Львове. Новини.LIVE

В июне во Львове из-за неработающего светофора маршрутка сбила мальчика на велосипеде — он не выжил. Тогда в горсовете заявили, что на момент ДТП светофоры на той локации не работали из-за отключения электроэнергии.

"Основные риски для всех людей, которые находятся рядом с дорогой и пользуются дорогой, то есть водители, пассажиры общественного транспорта, сами велосипедисты, мотоциклисты, ведь исчезает фактически регулировка, и мы знаем, что зимой очень рано начинается вечерняя пора, то есть темнеет быстро, и соответственно это сильно влияет на безопасность движения. Особенно, когда водители не соблюдают скоростной режим, то они хотя бы реагировали на светофор", — говорит соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Александр Гречко
Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE

Городские администрации отчитываются о том, что они пытаются решить проблему. Кто скупает генераторы, кто устанавливает солнечные панели и аккумуляторы. Только вот этого все равно недостаточно, ведь значительная часть светофоров не работает во время отключений.

Что со светофорами в Киеве

Светофорами в Киеве занимается коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения", которое подчиняется КГГА. На его балансе 738 объектов.

"Шкафов резервного питания на сегодняшний день установлено 207, которыми заживлено 260 светофорных объектов. Это позволило при отключении основного электропитания продлить время работы светофорного объекта до 24 часов. При этом, когда так произошло, что шкаф почти разрядился или разрядился полностью, а питание восстановилось, шкаф заряжается до пяти часов, скажем так", — говорит начальник службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП "ЦОДР" Дмитрий Якубовский.

Дмитрий Якубовский
Начальник службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП "ЦОДР" Дмитрий Якубовский. Фото: Новини.LIVE

Исходя из полученной информации, понимаем, что к резервному питанию подключено лишь 35% светофоров, чего недостаточно для обеспечения порядка на дорогах. Так почему на сегодняшний день только треть объектов может работать во время отключений?

"Потому что до начала отключений не было такой проблемы и решения как такового не было. Это все с начала отключений, решение нами наработалось, шкафов резервного питания как таковых не было, а с такими техническими параметрами их в природе и не существовало. Поэтому нами проработалось техническое задание, коммуницировали с разными компаниями, мы встречались, проговаривали, как мы будем решать эту проблему. Было решено, провели тестирование резервного питания нескольких шкафов, нашли классные и начали их ставить", — отмечает Якубовский.

В коммунальном предприятии отмечают также недостаток рабочей силы, что по их словам замедляет процесс установки шкафов резервного питания. Да и само производство этих систем дело не быстрое.

"Шкаф резервного питания — это сложный, специфический электротехнический продукт, который нельзя пойти купить в магазине электротехники. Есть там схема подключения, различные автоматы и составляющие этого шкафа, которые обеспечивают работу светофорного объекта. Это не ограничивается самим ящиком, условно. Это также сложная система мониторинга, которая дает нам полную информацию о состоянии работы шкафа, которой мы можем удалённо как управлять, так и увидеть какую-то неисправность в этом шкафу", — подчеркивает начальник службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП "ЦОДР".

Всем вышеизложенным предопределяется и стоимость закупок. Согласно тендерной документации цена за оборудование, подключение и установку резервного питания стоит практически 300 тысяч гривен за единицу. Такой метод едва ли не самый дорогой.

Какие альтернативы существуют шкафам резервного питания?

Да, существует и альтернатива шкафам резервного питания. К примеру, некоторые города используют солнечные панели. Жители Киева предложили ввести такую систему и в столице, зарегистрировав петицию на сайте КГГА. Вот только есть нюанс.

"Насколько я знаю, солнечные батареи, говорят, что они не очень эффективны. Прежде всего, потому что короткий световой день, они не успевают нормальное количество времени поработать, плюс дни зимой не часто бывают солнечные дни, и, соответственно, аккумуляторы не очень от этого заряжаются, даже если они небольшой мощности. И, конечно, ночью никакой пользы от этих солнечных панелей нет. То есть, с точки зрения эффективности, коммунальщики говорят, что это не очень полезное решение, что все же лучше, условно говоря, устанавливать шкафы, которые готовы работать 24 часа", — рассказывает соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Александр Гречко
Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE

Предположим, что солнечные панели действительно не будут эффективными в условиях зимы и длительных отключений электроэнергии. Однако на сайте КГГА есть еще одна петиция — подключить светофоры к линиям критической инфраструктуры. В КГГА отмечают, что сделать это они не в состоянии.

"В соответствии с Государственными строительными нормами и Правилами обустройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории. Согласно указанным документам светофорные объекты относятся к наиболее незащищенной (третьей) категории электроприемников. Подключение светофорных объектов столицы к первой категории надежности электроснабжения токоприемников возможны исключительно при условии внесения соответствующих изменений в ДБН, которая не входит в компетенцию Киевского городского совета и его исполнительного органа", — говорится в сообщении на сайте КГГА.

КГГА
Петиция на сайте КГГА. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время светофоры невозможно подключить к критической инфраструктуре. Для этого необходимо, чтобы в Министерстве развития громад и территорий Украины внесли изменения в государственные строительные нормы. Что не является быстрым процессом.

"Учитывая практические сроки разработки проектно-сметной документации, ее согласование и выполнение строительных работ, в случае безусловного содействия всех ответственных органов государственной власти, изменение точки присоединения всех светофорных объектов, находящихся на балансовом содержании Коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" будет продолжаться несколько лет и может стоить от 2 до 4 миллиардов гривен", — подчеркнули в КГГА.

КГГА
Петиция на сайте КГГА. Фото: Новини.LIVE

Между тем, на развитие светофорного регулирования в Киеве на следующие два года хотят направить 152 миллиона гривен. Главное только, чтобы деньги, как это у нас бывает, не перенаправили впоследствии на другие нужды города.

"До конца года нам еще будет поставлено 200, до конца года, я думаю, если не будет воздушных тревог и будут работники на работе, а у нас катастрофически не хватает кадров, мы установим 100 и в начале следующего года еще 100", — отмечает начальник службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП "ЦОДР" Дмитрий Якубовский.

Дмитрий Якубовский
Начальник службы автоматизированной системы управления дорожным движением КП "ЦОДР" Дмитрий Якубовский. Фото: Новини.LIVE

Выходит, вроде бы есть деньги, технологии для питания светофоров, но проблему полноценно решить не могут. И, конечно, обещания, планы, перспективы на будущее это хорошо. Но что делать водителям и пешеходам сейчас? Ответ прост — соблюдать правила дорожного движения. Правоохранители напоминают, при неработающем светофоре руководствуйтесь дорожными знаками, у них есть приоритет и снижайте скорость перед перекрестком! Ну и пешеходам — не забывайте вы также участник дорожного движения, будьте внимательны на переходах и имейте при себе в темное время светоотражающие элементы, ведь наша безопасность — "Наша Справа".

ДТП Киев авто расследование водители отключения света свет

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