Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Робота світлофорів під час відключень. Фото: Новини.LIVE

В столиці та інших містах України вже випав перший сніг, місцями дощить, а вночі заморозки, відтак — ожеледиця і туман. Це збільшує кількість ДТП. Графіки відключень електроенергії знову діють, а значить, живлення немає не лише в наших оселях, а й на вулицях.

Тож, як працюватимуть світлофори під час відключень? Як можна вирішити проблему знеструмлень світлофорів та скільки це коштує? Ну і як потрібно діяти українцям на дорозі, щоб вберегти своє здоров’я та життя під час відключень? Про це та інше в новому випуску проєкту "Наша Справа".

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Чи працюватимуть світлофори під час відключень електроенергії?

Згідно з офіційними даними патрульної поліції, цього року з січня по вересень включно зафіксовано майже 20 тисяч ДТП по Україні. У столиці кількість чи не найбільша — 1 628. З поміж основних причин — порушення правил проїзду перехресть — це 10 відсотків від загальної кількості ДТП. Ситуацію ускладнює знеструмлення світлофорів, особливо у вечірній час. Про це попереджало МВС України ще в листопаді 2022 року.

Пройшло два роки. Здавалось би, за цей час проблему з відключенням світлофорів вже можна було повністю розв’язати. Однак маємо невтішні новини.

Новина про трагедію у Львові. Фото: Новини.LIVE

У червні у Львові через непрацюючий світлофор маршрутка збила хлопчика на велосипеді — він не вижив. Тоді у міськраді заявили, що на момент ДТП світлофори на тій локації не працювали через вимкнення електроенергії.

"Основні ризики для всіх людей, які знаходяться поруч з дорогою і які користуються дорогою, тобто водії, пасажири громадського транспорту, самі велосипедисти, мотоциклісти, адже зникає фактично регулювання, і ми знаємо, що взимку дуже рано починається вечірня пора, тобто темніє швидко, і, відповідно, це впливає сильно на безпеку руху. Особливо коли водії не дотримуються швидкісного режиму, то вони хоча б реагували на світлофор", — каже співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE

Міські адміністрації звітують про те, що вони намагаються розв’язати проблему. Хтось скуповує генератори, хтось встановлює сонячні панелі та акумулятори. Тільки ось цього всеодно недостатньо, адже значна частина світлофорів не працює під час відключень.

Що зі світлофорами у Києві

Світлофорами у Києві опікується комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", яке підпорядковується КМДА. На його балансі 738 об’єктів.

"Шаф резервного живлення на сьогодні встановлено 207, якими заживлено 260 світлофорних об'єктів. Це дало нам змогу під час відключення основного електроживлення подовжити час роботи світлофорного об'єкта до 24 годин. При цьому, коли так сталося, що шафа майже розрядилася або розрядилася повністю, а живлення відновилося, шафа заряджається до п'яти годин, скажімо так", — каже начальник служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР" Дмитро Якубовський.

Начальник служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР" Дмитро Якубовський. Фото: Новини.LIVE

Виходячи з отриманої інформації, розуміємо, що до резервного живлення підключено лише 35% світлофорів, чого не достатньо для забезпечення порядку на дорогах. Тож чому на сьогодні лише третина об’єктів може працювати під час відключень?

"Тому що до початку відключень не було такої проблеми і рішення як такого не було. Це все з початку відключень, рішення нами напрацювалося, шаф резервного живлення, як таких не було, а з такими технічними параметрами їх в природі і не існувало. Тому нами опрацювалося технічне завдання, комунікували з різними компаніями, ми зустрічалися, проговорювали, як ми будемо вирішувати цю проблему. В якийсь момент це все було вирішено, провели тестування резервного живлення кількох шаф, знайшли класні та почали їх ставити", — зазначає Якубовський.

В комунальному підприємстві наголошують також на нестачі робочої сили, що, за їхніми словами, уповільнює процес встановлення шаф резервного живлення. Та й саме виробництво цих систем справа не швидка.

"Шафа резервного живлення — це складний, специфічний електротехнічний продукт, який не можна піти купити в магазині електротехніки. Є там схема підключення, різні автомати і складові цієї шафи, які забезпечують роботу світлофорного об'єкта. Це не обмежується самим ящиком, умовно. Це також складна система моніторингу, яка дає нам повну інформацію про стан роботи шафи, якою ми можемо віддалено як керувати, так і побачити якусь несправність в цій шафі", — підкреслює начальник служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР".

Усім вищевикладеним зумовлюється й вартість закупівель. Згідно з тендерною документацією, ціна за обладнання, підключення та встановлення резервного живлення вартує практично 300 тисяч гривень за одиницю. Такий метод чи не найдорожчий.

Які існують альтернативи шафам резервного живлення?

Так, існує й альтернатива шафам резервного живлення. Наприклад, деякі міста використовують сонячні панелі. Мешканці Києва запропонували впровадити таку систему й в столиці, зареєструвавши петицію на сайті КМДА. От тільки є нюанс.

"Наскільки я знаю, сонячні батареї, кажуть, не дуже ефективні. Перш за все, тому що короткий світловий день, вони не встигають нормальну кількість часу попрацювати, плюс дні часто взимку не часто бувають сонячні, і, відповідно, акумулятори не дуже від цього заряджаються, навіть якщо вони невеликої потужності. І, звичайно, вночі ніякої користі від цих сонячних панелей немає. Тобто з точки зору ефективності комунальники кажуть, що це не дуже корисне рішення, що все ж таки краще, умовно кажучи, встановлювати шафи, які готові працювати 24 години", — розповідає співзасновник ГО "Пасажири Києва". Олександр Гречко.

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE

Припустимо, що сонячні панелі й справді не будуть ефективними в умовах зими та довготривалих відключень електроенергії. Проте на сайті КМДА є ще одна петиція — підключити світлофори до ліній критичної інфраструктури. В КМДА зазначають, що зробити цього вони не в змозі.

"Відповідно до Державних будівельних норм та Правил облаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Відповідно до зазначених документів, світлофорні об’єкти відносяться до найбільш незахищеної (третьої) категорії електроприймачів. Умови для можливості підключення світлофорних об’єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі виключно за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу", — йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Петиція на сайті КМДА. Фото: Новини.LIVE

Наразі світлофори неможливо підключити до критичної інфраструктури. Для цього потрібно, щоб у Міністерстві розвитку громад та територій України внесли зміни до державних будівельних норм. Що не є швидким процесом.

"Враховуючи практичні терміни розробки проєктно-кошторисної документації, її узгодження та виконання будівельних робіт, у разі безумовного сприяння всіх відповідальних органів державної влади, зміна точки приєднання усіх світлофорних об’єктів, що перебувають на балансовому утриманні Комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху", триватиме декілька років та може коштувати від 2 до 4 мільярдів гривень", — підкреслили у КМДА.

Петиція на сайті КМДА. Фото: Новини.LIVE

Тим часом на розвиток світлофорного регулювання в Києві на наступні два роки хочуть спрямувати 152 мільйони гривень. Головне тільки, щоб кошти, як це у нас буває, не перенаправили згодом на інші потреби міста.

"До кінця року нам ще буде поставлено 200. Я думаю, якщо не буде повітряних тривог і будуть працівники на роботі, а в нас катастрофічно не вистачає кадрів, ми встановимо 100 і на початку наступного року ще 100", — наголошує начальник служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР" Дмитро Якубовський.

Начальник служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР" Дмитро Якубовський. Фото: Новини.LIVE

Виходить, начебто є гроші, технології для живлення світлофорів, але проблему повноцінно розв’язати не можуть. І звісно, обіцянки, плани, перспективи на майбутнє це добре. Але що робити водіям та пішоходам зараз? Відповідь проста — дотримуватись правил дорожнього руху. правоохоронці нагадують: при непрацюючому світлофорі керуйтесь дорожніми знаками, вони мають пріоритет, і знижуйте швидкість перед перехрестям! Ну і пішоходам — не забувайте, що ви також учасник дорожнього руху, будьте уважними на переходах та майте при собі в темну пору світловідбивні елементи, адже наша безпека — Наша Справа.