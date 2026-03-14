Роберт де Ниро признался украинцам в любви и пожелал мира

Роберт де Ниро признался украинцам в любви и пожелал мира

Дата публикации 14 марта 2026 21:05
Киноактер и режиссер Роберт де Ниро. Фото: Reuters

Голливудская звезда обратилась к украинцам. Известный киноактер и режиссер Роберт де Ниро записал ролик, в котором выразил любовь и поддержку нашему народу.

Видео опубликовали на странице Ukraine WOW в Instagram, передает Новини.LIVE.

Обращение Роберта де Ниро к украинцам

Актер Роберт де Ниро уже не впервые обратился к гражданам Украины. На этот раз он засвидетельствовал свою поддержку и любовь и пожелал мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания спокойствия и мира. Слава Украине!", — сказал актер.

Реакция украинцев

В комментариях пользователи сети выразили слова благодарности Роберту де Ниро.

  • "Такой уж родной, спасибо вам!";
  • "Наш лучший друг!"; "Наш лучший друг!";
  • "Любимый актер и лучший друг!"; "Любимый актер и лучший друг!"
  • "Дорогой Роберт, искренне благодарим за поддержку! Ваша популярность в Украине безгранична. С нетерпением жду встречи с вами на улицах Киева";
  • "Героям слава! Спасибо!";
  • "Спасибо большое, уважаемый Роберте де Ниро!".

Ранее украинцев также поддержал известный американский писатель Стивен Кинг. Он надел свитшот с картой Украины и опубликовал видео в соцсети.

Также писали о том, что глава ОП Кирилл Буданов обратился к японской боксерке Нанаэ Ямаке. Он поблагодарил за поддержку Украины. Перед титульным боем спортсменка вышла на церемонию взвешивания с символикой украинского флага.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
