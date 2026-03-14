Роберт де Ніро зізнався українцям в любові та побажав миру

Кіноактор та режисер Роберт де Ніро. Фото: Reuters

Голлівудська зірка звернулася до українців. Відомий кіноактор та режисер Роберт де Ніро записав ролик, в якому висловив любов та підтримку нашому народу.

Відео опублікували на сторінці Ukraine WOW в Instagram, передає Новини.LIVE.

Звернення Роберта де Ніро до українців

Актор Роберт де Ніро вже не вперше звернувся до громадян України. Цього разу він засвідчив свою підтримку та любов і побажав миру.

"Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання спокою та миру. Слава Україні!", — сказав актор.

Реакція українців

У коментарях користувачі мережі висловили слова вдячності Роберту де Ніро.

"Такий вже рідний, дякуємо вам!";

"Наш найкращий друг!";

"Улюблений актор та найкращий друг!"

"Дорогий Роберте, щиро дякуємо за підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами на вулицях Києва";

"Героям слава! Дякуємо!";

"Щиро дякуємо, шановний Роберте де Ніро!".

