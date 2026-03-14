Роберт де Ніро зізнався українцям в любові та побажав миру

Роберт де Ніро зізнався українцям в любові та побажав миру

Дата публікації: 14 березня 2026 21:05
Роберт де Ніро зізнався українцям в любові та побажав миру
Кіноактор та режисер Роберт де Ніро. Фото: Reuters

Голлівудська зірка звернулася до українців. Відомий кіноактор та режисер Роберт де Ніро записав ролик, в якому висловив любов та підтримку нашому народу.

Відео опублікували на сторінці Ukraine WOW в Instagram, передає Новини.LIVE.

Звернення Роберта де Ніро до українців

Актор Роберт де Ніро вже не вперше звернувся до громадян України. Цього разу він засвідчив свою підтримку та любов і побажав миру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання спокою та миру. Слава Україні!", — сказав актор.

Реакція українців

У коментарях користувачі мережі висловили слова вдячності Роберту де Ніро.

  • "Такий вже рідний, дякуємо вам!";
  • "Наш найкращий друг!";
  • "Улюблений актор та найкращий друг!"
  • "Дорогий Роберте, щиро дякуємо за підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами на вулицях Києва";
  • "Героям слава! Дякуємо!";
  • "Щиро дякуємо, шановний Роберте де Ніро!".

Раніше українців також підтримав відомий американський письменник Стівен Кінг. Він вдягнув світшот з картою України та опублікував відео в соцмережі.

Також писали про те, що очільник ОП Кирило Буданов звернувся до японської боксерки Нанае Ямаці. Він подякував за підтримку України. Перед титульним боєм спортсменка вийшла на церемонію зважування із символікою українського прапора.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
