Помощь Украине от НАТО — Рютте сделал заявление

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Juan Medina

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен равномерно распределить между своими членами финансирование помощи Украине. По его словам, чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее за столом переговоров.

Об этом Марк Рютте сказал в рамках Контактной группы "Рамштайн".

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Рютте подчеркнул, что Альянс должен делать больше с точки зрения поставок Украине, ведь чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее будет за столом переговоров.

Генсек добавил, что согласен с Дональдом Трампом в том, что финансирование Киева должно быть выровнено — эти слова направлены на то, чтобы успокоить президента США, который угрожал вывести Америку из альянса, если другие страны не заплатят свою справедливую долю.

Напомним, 12 февраля в Брюсселе началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Во время этой встречи обсудят не только текущие потребности, но и долгосрочные решения.

Известно, что это заседание стало первым под председательством Великобритании, тогда как все предыдущие были под США.