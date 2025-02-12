Допомога Україні від НАТО — Рютте зробив заяву

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Juan Medina

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має рівномірно розподілити між своїми членами фінансування допомоги Україні. За його словами, чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша за столом переговорів.

Про це Марк Рютте сказав в рамках Контактної групи "Рамштайн".

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Заява Рютте

Рютте наголосив, що Альянс має робити більше з погляду постачання Україні, адже чим сильніше Україна на полі бою, тим сильнішою буде за столом переговорів.

Генсек додав, що згоден з Дональдом Трампом у тому, що фінансування Києва має бути вирівняне — ці слова спрямовані на те, щоб заспокоїти президента США, який погрожував вивести Америку з альянсу, якщо інші країни не заплатять свою справедливу частку.

Нагадаємо, 12 лютого у Брюсселі розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Під час цієї зустрічі обговорять не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення.

Відомо, що це засідання стало першим під головуванням Британії, тоді як усі попередні були під США.