Рютте прокомментировал развертывание иностранных контингентов в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал возможность развертывания иностранных контингентов в Украине. Он отметил, что сначала необходимо понять, как будет выглядеть мирное соглашение между Украиной и Россией.

Об этом Рютте сказал в интервью телеканалу "Ми-Україна" 15 апреля.

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В контексте возможного размещения иностранных контингентов на территории Украины генсек НАТО сказал, что нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня, и как будет выглядеть мирное соглашение. По его словам, от этого будет зависеть тип гарантий безопасности.

"Когда заключается соглашение между украинцами и россиянами, мы должны убедиться, что оно будет долговременным. Я думаю, что мы должны проанализировать формат и содержание этого соглашения и искать лучшие гарантии безопасности", — объяснил Рютте.

Он напомнил, что то, что произошло в 2014 году с "Минскими соглашениями" не было устойчивым, длительным и долговечным.

"Это вообще не было миром. Никто не хочет повторения этого", — подчеркнул генсек НАТО.

Отметим, что 15 апреля, во время брифинга в Одессе Рютте сказал, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине.

Кроме того, во время визита в Украину, Рютте посетил раненых военных ВСУ в госпитале в Одессе.