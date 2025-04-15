Рютте прокоментував розгортання іноземних контингентів в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував можливість розгортання іноземних контингентів в Україні. Він зазначив, що спершу необхідно зрозуміти, як виглядатиме мирна угода між Україною та Росією.

Про це Рютте сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" 15 квітня.

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У контексті можливого розміщення іноземних контингентів на території України генсек НАТО сказав, що потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню, і як виглядатиме мирна угода. За його словами, від цього залежатиме тип гарантій безпеки.

"Коли укладається угода між українцями й росіянами, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою. Я думаю, що ми повинні проаналізувати формат і зміст цієї угоди й шукати найкращі гарантії безпеки", — пояснив Рютте.

Він нагадав, що те, що сталося у 2014 році з "Мінськими угодами" не було стійким, тривалим та довговічним.

"Це взагалі не було миром. Ніхто не хоче повторення цього", — наголосив генсек НАТО.

Зазначимо, що 15 квітня, під час брифінгу в Одесі Рютте сказав, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні.

Крім того, під час візиту до України, Рютте відвідав поранених військових ЗСУ у шпиталі в Одесі.