Рютте прокоментував розгортання іноземних контингентів в Україні

Рютте прокоментував можливість іноземних контингентів в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував можливість розгортання іноземних контингентів в Україні. Він зазначив, що спершу необхідно зрозуміти, як виглядатиме мирна угода між Україною та Росією.
Про це Рютте сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" 15 квітня.
Рютте про розгортання іноземних контингентів в Україні
У контексті можливого розміщення іноземних контингентів на території України генсек НАТО сказав, що потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню, і як виглядатиме мирна угода. За його словами, від цього залежатиме тип гарантій безпеки.
"Коли укладається угода між українцями й росіянами, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою. Я думаю, що ми повинні проаналізувати формат і зміст цієї угоди й шукати найкращі гарантії безпеки", — пояснив Рютте.
Він нагадав, що те, що сталося у 2014 році з "Мінськими угодами" не було стійким, тривалим та довговічним.
"Це взагалі не було миром. Ніхто не хоче повторення цього", — наголосив генсек НАТО.
Зазначимо, що 15 квітня, під час брифінгу в Одесі Рютте сказав, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні.
Крім того, під час візиту до України, Рютте відвідав поранених військових ЗСУ у шпиталі в Одесі.
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