Риски для метеозависимых людей: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: Magnific, Pexels. Коллаж «Новости.LIVE»

Альбина Заречная Редактор

В четверг, 30 июля, на Земле не прогнозируются магнитные бури. Геомагнитное поле будет стабильным в течение суток. Солнечная активность при этом останется преимущественно умеренной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 30 июля

Ожидается, что 30 июля геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительной активности. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне, зафиксировано 4 вспышки класса С, не оказывающие существенного влияния на Землю, и 10 мощных вспышек класса М.

Прогноз солнечной активности на 30 июля:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне всего 1%, при этом количество солнечных пятен составляет 32.

Головная боль у женщины. Фото: Клиника Печерских

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, следует спать не менее 7–8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года прогнозируется несколько магнитных бурь. Специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также мы писали, что этим летом из-за аномальной жары в Европе погибли более 10 тысяч человек. Более 9 тысяч умерших были людьми в возрасте 65 лет и старше.