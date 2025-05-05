Годовщина создания бригады "Азов" - что известно

Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

В понедельник, 5 мая, 12-я бригада специального назначения "Азов" отмечает одиннадцатую годовщину создания. С первого дня своего существования "Азов" обеспечивает защиту территориальной целостности Украины.

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Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Одиннадцатая годовщина создания бригады "Азов" — история

12-я бригада специального назначения "Азов" — профессиональное военное формирование в составе Национальной гвардии Украины, основанное 5 мая 2014 года. С апреля 2025 года Богдан Гришенков является командиром 12-й бригады специального назначения "Азов".

"Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон специального назначения Министерства внутренних дел.

13 июня 2014 года подразделение сыграло ключевую роль в операции по освобождению Мариуполя.

4 августа 2014 года "Азов" во взаимодействии с Вооруженными силами Украины освободил город Марьинка от террористов и российских наемников.

10 августа 2014 года Вооруженные силы Украины во взаимодействии с батальоном "Азов" начали операцию по освобождению города Иловайск и ликвидации укрепленного района террористов. В сентябре 2014 года, вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины, батальон "Азов" держал оборону Мариуполя.

17 сентября 2014 года батальон был расширен до полка спецназначения в составе МВД. Подразделение продолжало активную контрдиверсионную деятельность и оборонительные действия на Мариупольском направлении.

Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

11 ноября 2014 года "Азов" перешел в состав Национальной гвардии Украины и стал отдельным отрядом специального назначения (ОЗСП) в составе 18-го полка оперативного назначения воинской части 3057. В этот период в подразделении создается артиллерийское и танковое подразделения.

10-18 февраля 2015 года силами подразделения была проведена Павлополь-Широкинская наступательная операция, в результате которой были освобождены населенные пункты: Широкино, Павлополь, Коминтерново, Лебединское и Бердянское.

В период с 2015 по 2018 годы подразделение активно развивалось, совершенствовалось и доукомплектовывалось. Была разработана и усовершенствована собственная система отбора и обучения новобранцев. Активные тренировки, ротные и батальонные слаживания, курсы сержантов и офицеров сделали "Азов" одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений украинской армии.

Кроме того, "Азов" активно участвовал в оборонительных действиях на линии соприкосновения. Снайперские группы ОЗСП "Азов" выполняли задачи по специальной, общевойсковой разведке и контрдиверсионной борьбе в зоне проведения АТО/ООС.

С января по сентябрь 2019 года батальонная тактическая группа "Азов" выполняла боевые задачи на линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги. За время выполнения задачи незаконные вооруженные формирования понесли значительные потери убитыми и ранеными. Уничтожены и повреждены десятки единиц бронированной и автомобильной техники, а также огневые позиции противника. Линия фронта продвинулась на 1 км на разных участках.

Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Боевой путь бригады "Азов" во время полномасштабной войны РФ

Одной из крупнейших битв для "Азова" стала 86-дневная оборона Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Находясь в окружении, подразделение в составе Мариупольского гарнизона сдерживало превосходящую в силах и средствах группировку Вооруженных сил РФ, отвлекая их внимание от наступления вглубь страны.

За 86 дней обороны города, согласно данным подсчетов визуально подтвержденных потерь врага, бойцы "Азова" ликвидировали 3500 человек личного состава РФ, а еще 5000 оккупантов были ранены.

В апреле 2022 года, находясь в окруженном Мариуполе, офицеры "Азова" создали подразделение в окрестностях Запорожья, которое фактически вошло в состав ОЗСП "Азов". Это подразделение состояло из добровольцев и "азовцев", которые оказались за пределами Мариуполя в начале вторжения. Подразделение было создано для дальнейшей попытки деблокады города. С первых дней своего существования бойцы подразделения участвовали в боях на Южном направлении. Позже эти добровольцы стали основой для восстановления и масштабирования "Азова".

20 мая 2022 года с целью сохранения жизней Верховный Главнокомандующий приказал прекратить оборону Мариуполя. Многие защитники до сих пор остаются в российском плену.

Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

В феврале 2023 года ОЗСП "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения "Азов" в составе Национальной гвардии Украины.

В июне 2023 года, в составе батальонной тактической группы, бригада участвовала в контрнаступлении на Запорожском направлении.

В августе 2023 года 12-я бригада "Азов" была привлечена к отражению вражеского наступления на Кременском направлении, в районе Серебрянского лесничества. "Азов" успешно держал оборону на этом участке фронта в течение года. Благодаря удачным действиям бойцов бригады, врага удалось остановить и отбросить.

В период с февраля по май 2024 года "Азов" в составе батальонной тактической группы был привлечен на критический участок фронта в районе поселка Терны, с целью остановки массированных штурмовых действий врага и стабилизации линии фронта.

С августа 2024 года 12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к боевым действиям на одном из самых сложных участков фронта — Торецком направлении, в частности в районе поселка Нью-Йорк.

Бойцам "Азова" удалось остановить наступление россиян и стабилизировать линию фронта в зоне ответственности подразделения. "Азов" успешно осуществляет оборонительные и контрнаступательные действия на этом участке фронта до сих пор.

Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Напомним, в воскресенье, 4 мая, в центре Львова состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Кроме того, в пятницу, 2 мая, семьи пропавших без вести украинских военных вышли на мирную акцию в Киеве.