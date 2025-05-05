Річниця створення бригади "Азов" — що відомо

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

У понеділок, 5 травня, 12-та бригада спеціального призначення "Азов" відзначає одинадцяту річницю створення. З першого дня свого існування "Азов" забезпечує захист територіальної цілісності України.

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Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Одинадцята річниця створення бригади "Азов" — історія

12-та бригада спеціального призначення "Азов" — професійне військове формування в складі Національної гвардії України, засноване 5 травня 2014 року. З квітня 2025 року Богдан Грішенков є командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

"Азов" був створений 5 травня 2014 року як батальйон спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ.

13 червня 2014 року підрозділ відіграв ключову роль у операції з визволення Маріуполя.

4 серпня 2014 року "Азов" у взаємодії зі Збройними силами України звільнив місто Мар’їнка від терористів та російських найманців.

10 серпня 2014 року Збройні сили України у взаємодії з батальйоном "Азов" розпочали операцію зі звільнення міста Іловайськ і ліквідації укріпленого району терористів. У вересні 2014 року, разом із підрозділами Збройних сил України, батальйон "Азов" тримав оборону Маріуполя.

17 вересня 2014 року батальйон був розширений до полку спецпризначення у складі МВС. Підрозділ продовжував активну контрдиверсійну діяльність і оборонні дії на Маріупольському напрямку.

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

11 листопада 2014 року "Азов" перейшов до складу Національної гвардії України й став окремим загоном спеціального призначення (ОЗСП) у складі 18-го полку оперативного призначення військової частини 3057. У цей період в підрозділі створюється артилерійський і танковий підрозділи.

10-18 лютого 2015 року силами підрозділу була проведена Павлопіль-Широкинська наступальна операція, в результаті якої були звільнені населені пункти: Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Лебединське та Бердянське.

У період з 2015 по 2018 роки підрозділ активно розвивався, вдосконалювався та доукомплектовувався. Була розроблена і вдосконалена власна система відбору і навчання новобранців. Активні тренування, ротні та батальйонні злагодження, курси сержантів і офіцерів зробили "Азов" одним з найбільш професійних і підготовлених підрозділів української армії.

Крім того, "Азов" активно брав участь в оборонних діях на лінії зіткнення. Снайперські групи ОЗСП "Азов" виконували завдання зі спеціальної, загальновійськової розвідки та контрдиверсійної боротьби в зоні проведення АТО/ООС.

З січня по вересень 2019 року батальйонна тактична група "Азов" виконувала бойові завдання на лінії зіткнення в районі Світлодарської дуги. За час виконання завдання незаконні збройні формування зазнали значних втрат вбитими та пораненими. Знищено та пошкоджено десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також вогневі позиції противника. Лінія фронту просунулась на 1 км на різних ділянках.

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Бойовий шлях бригади "Азов" під час повномасштабної війни РФ

Однією з найбільших битв для "Азову" стала 86-денна оборона Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перебуваючи в оточенні, підрозділ у складі Маріупольського гарнізону стримував переважаюче в силах та засобах угруповання Збройних сил РФ, відволікаючи їхню увагу від наступу вглиб країни.

За 86 днів оборони міста, згідно з даними підрахунків візуально підтверджених втрат ворога, бійці "Азову" ліквідували 3500 осіб особового складу РФ, а ще 5000 окупантів були поранені.

У квітні 2022 року, перебуваючи в оточеному Маріуполі, офіцери "Азову" створили підрозділ в околицях Запоріжжя, який фактично увійшов до складу ОЗСП "Азов". Цей підрозділ складався з добровольців та "азовців", які опинилися поза межами Маріуполя на початку вторгнення. Підрозділ був створений для подальшої спроби деблокади міста. З перших днів свого існування бійці підрозділу брали участь у боях на Південному напрямку. Пізніше ці добровольці стали основою для відновлення та масштабування "Азову".

20 травня 2022 року з метою збереження життів Верховний Головнокомандувач наказав припинити оборону Маріуполя. Багато захисників досі залишаються в російському полоні.

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

У лютому 2023 року ОЗСП "Азов" став 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" у складі Національної гвардії України.

У червні 2023 року, у складі батальйонної тактичної групи, бригада брала участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку.

У серпні 2023 року 12-та бригада "Азов" була залучена до відбиття ворожого наступу на Кремінському напрямку, в районі Серебрянського лісництва. "Азов" успішно тримав оборону на цій ділянці фронту протягом року. Завдяки вдалим діям бійців бригади, ворога вдалося зупинити та відкинути.

У період з лютого по травень 2024 року "Азов" у складі батальйонної тактичної групи був залучений на критичну ділянку фронту в районі селища Терни, з метою зупинки масованих штурмових дій ворога та стабілізації лінії фронту.

З серпня 2024 року 12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до бойових дій на одній з найскладніших ділянок фронту — Торецькому напрямку, зокрема в районі селища Нью-Йорк.

Бійцям "Азову" вдалося зупинити наступ росіян і стабілізувати лінію фронту в зоні відповідальності підрозділу. "Азов" успішно здійснює оборонні та контрнаступальні дії на цій ділянці фронту до сьогодні.

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"/Telegram

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, у центрі Львова відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

Крім того, в п'ятницю, 2 травня, родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві.