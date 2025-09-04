В этот день очередная годовщина со дня смерти политзаключенного СССР, поэта Василия Стуса

Поэт Василий Стус. Фото: Межа

Сегодня проходит очередная годовщина со дня смерти Василия Стуса — поэта, переводчика, мыслителя, правозащитника, одной из величайших и самых трагических фигур в истории Украины ХХ века. Его жизнь, полная борьбы, несокрушимости и жертвенности, стала символом сопротивления тоталитарному режиму и бессмертной веры в свободу Украины.

Новини.LIVE сегодня хотят напомнить своим читателям об одном из настоящих героев Украины.

Реклама

Читайте также:

Творец без компромиссов

Праздничный вертеп в одной из львовских квартир. Фото: СБУ

Родившись в 1938 году в Винницкой области, Василий Стус с юных лет проявил чрезвычайный литературный талант. Его поэзия, глубокая, философская, полная метафор и боли за судьбу родной земли, быстро выделялась среди других.

Стус не принимал компромиссов, не умел молчать, когда видел несправедливость. Именно эта бескомпромиссность и стала его судьбой.

В 1960-х годах Стус активно присоединяется к движению шестидесятников, выступая против политики русификации и репрессий, которые усиливались в СССР.

Он подписывает письма протеста, участвует в диссидентских акциях, за что его впервые исключают из аспирантуры и увольняют с работы. Это было лишь начало долгого пути страданий, который он выбрал сознательно.

"Я выбрал себе судьбу, которую не выбирают", — писал Стус.

И действительно, он не изменил своим принципам даже под жесточайшим давлением. За свою правозащитную деятельность и открытые выступления в защиту украинской культуры и языка Василий Стус был дважды осужден.

Годы лагерей

Тюремное фото Василия Стуса. Фото: СБУ

Первый приговор — пять лет лагерей и три года ссылки — он получил в 1972 году. Второй, в 1980-м, был еще строже: десять лет лагерей особого режима и пять лет ссылки. Эти судилища были не только расправой над конкретным человеком, но и попыткой сломать дух всего украинского сопротивления.

Особенно позорной страницей в этой трагедии стал второй судебный процесс над Стусом. Его назначенным адвокатом был Виктор Медведчук. Хотя адвокат должен был бы защищать своего подзащитного, действия Медведчука были направлены фактически на поддержку позиции обвинения.

Согласно воспоминаниям очевидцев и архивным материалам, Медведчук не только не протестовал против нарушений, но и признал вину Стуса, несмотря на его возражения.

Через страдания к вечности

Особое место в его жизни и творчестве занимают годы, проведенные в лагерях Мордовии и на Колыме. Именно там, в нечеловеческих условиях, Стус продолжал писать, создавая свои самые сильные поэтические циклы. Стихи, написанные на крошечных клочках бумаги, часто отбирались и уничтожались тюремщиками. Однако, несмотря ни на что, его слово жило, прорываясь сквозь колючую проволоку.

Стус был не просто поэтом. Он был совестью нации, голосом, который не боялся говорить правду в эпоху тотальной лжи. Его поэзия — это не только эстетическое явление, но и моральный камертон, призыв к борьбе за собственное достоинство и национальную идентичность. В своих стихах он размышлял о смысле жизни, свободе, человеческой судьбе, долге перед своим народом.

Як добре те, що смерті не боюсь я

і не питаю, чи тяжкий мій хрест,

що перед вами, судді, не клонюся

в передчутті недовідомих верст,

що жив, любив і не набрався скверни,

ненависті, прокльону, каяття.

Народе мій, до тебе я ще верну,

як в смерті обернуся до життя

своїм стражданням і незлим обличчям.

Як син, тобі доземно уклонюсь

і чесно гляну в чесні твої вічі

і в смерті з рідним краєм поріднюсь.

Эти строки стали своеобразным кредо поэта.

Василий Стус умер 4 сентября 1985 года в лагере особого режима в селе Кучино Пермской области, по официальной версии — от остановки сердца. Однако обстоятельства его смерти до сих пор вызывают много вопросов. Он ушел из жизни, так и не увидев свободной Украины, за которую так отчаянно боролся. Но его жертва не была напрасной.

Самые выдающиеся высказывания Василия Стуса

Терпи, терпи, терпи — терпение тебя шлифует, Сталит твой дух — поэтому и терпи, терпи.

Сыну: "Если болит сердце — тебе, друг, повезло".

Человек — это обязанность, а не титул (родился - и уже человек). Человек творится, саморождается.

Заботься о своих друзьях. Они должны быть чистые, добрые. Других друзей — не надо. А добрые друзья помогают расти и становиться лучше...

За своей душой надо следить так же, как за телом.

Любовь — это, может, единственный настоящий цветок, подаренный человеку Богом. Только в любви человек разумный. И даже: чем больше, сильнее любишь — тем умнее.

Презираю политиков. Ценю способность честно умереть. Это больше, чем версификационные упражнения!

Память о Василии Стусе — это не просто чествование великого поэта, это напоминание о цене свободы, о важности борьбы за собственную идентичность и о том, что дух нации невозможно сломить, даже когда кажется, что все силы мира против тебя.

Пусть его слово всегда будет нашим путеводителем.

Ранее сообщалось, что в РФ по решению суда упекли в СИЗО бывшего правозащитника. Детали его дела засекречены, но, скорее всего, ему припомнили правозащитную деятельность.

Напомним, мы ранее писали о том, что на Кубани задержали мужчину за украинские песни.