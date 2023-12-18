РФ снова отказала представителям МАГАТЭ в доступе на теплоэлектростанцию возле ЗАЭС

Запорожская АЭС, блок 1. Фото: npp.zp.ua

Миссия МАГАТЭ снова получила отказ от российских оккупантов в доступе к расположенной рядом теплоэлектростанции на Запорожской АЭС. Там пять из шести реакторов остаются в состоянии "холодной остановки", в то время как блок №4 находится в состоянии "горячей остановки".

Об этом идет речь на сайте Международного агентства по ядерной энергии.

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Несмотря на отказ, команде МАГАТе пообещали, что они смогут получить в ближайшие дни доступ к двум реакторам.

"На этой неделе команда МАГАТЭ на ЗАЭС вновь пригласила доступ к распределительному устройству 330 кВ на соседней тепловой электростанции с целью оценки ситуации с внешними резервными электрическими линиями. Как и при предварительных запросах, на этот раз им также не был предоставлен такой доступ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее экспертам МАГАТЭ был предоставлен доступ к машинным залам всех шести энергоблоков.

Между тем, российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщает, что "пока нет планов по возвращению 5-го энергоблока в режим "горячей остановки".

Напомним, российские захватчики усиливают давление на украинских сотрудников С апорожской атомной электростанции . Это делается с целью получения украинскими энергетиками паспорта РФ и заключения контракта с Росатомом.