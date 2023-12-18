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РФ знову відмовила представникам МАГАТЕ у доступі на теплоелектростанцію біля ЗАЕС

18 грудня 2023 01:03
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
РФ знову відмовила представникам МАГАТЕ у доступі на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
Запорізька АЕС, блок 1. Фото: npp.zp.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Місія МАГАТЕ знову отримала відмову від російських окупантів у доступі до розташованої поруч теплоелектростанції на Запорізькій АЕС. Там наразі п’ять із шести реакторів  залишаються в стані "холодної зупинки", в той час як блок №4 перебуває в стані "гарячої зупинки".

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з ядерної енергії.

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Попри відмову, команді МАГАТе пообіцяли, що вони зможуть отримати найближчими днями доступ до двох реакторів. 

"Цього тижня команда МАГАТЕ на ЗАЕС знову запросила доступ до розподільчого пристрою 330 кВ на сусідній тепловій електростанції з метою оцінки ситуації із зовнішніми резервними електричними лініями. Як і під час попередніх запитів, цього разу їм також не було надано такого доступу", — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ескпертам МАГАТЕ було надано доступ до машинних залів усіх шести енергоблоків.

Тим часом російська окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомляє, що "наразі немає планів щодо повернення 5-го енергоблоку в режим "гарячої зупинки".

Нагадаємо, російські загарбники посилюють тиск на українських співробітників Запорізької атомної електростанції. Це робиться з метою одержання українськими енергетиками паспорта РФ та підписання контракту з Росатомом.

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