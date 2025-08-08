Видео
РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области — погибли люди

РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области — погибли люди

Дата публикации 8 августа 2025 08:05
РФ атаковала Запорожскую область — что известно
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские войска в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека, также есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в пятницу, 8 августа, в Telegram.

Обстрел Запорожской области — какие последствия

В результате российской атаки РФ на Запорожскую область два человека погибли.

По данным главы ОВА, в течение суток российские войска совершили 8 авиационных ударов по Малой Токмачке, Красной Кринице, Полтавке, Малиновке.

Кроме того, 369 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Веселянку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.

В частности, 8 обстрелов из РСЗО накрыли Юлиевку, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Успеновку.

Также 160 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Сейчас поступило 15 сообщений о разрушении домов, квартир и автомобилей.

Обстріл Запорізької області
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 8 августа на Киевщине раздавались мощные взрывы — силы ПВО работали по российским дронам.

Также этой ночью, 8 августа, взрывы прогремели в Одессе — враг запустил в направлении города ударные дроны.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров атака погибшие
