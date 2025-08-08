РФ атаковала Запорожскую область — что известно

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские войска в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека, также есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в пятницу, 8 августа, в Telegram.

Обстрел Запорожской области — какие последствия

В результате российской атаки РФ на Запорожскую область два человека погибли.

По данным главы ОВА, в течение суток российские войска совершили 8 авиационных ударов по Малой Токмачке, Красной Кринице, Полтавке, Малиновке.

Кроме того, 369 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Веселянку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.

В частности, 8 обстрелов из РСЗО накрыли Юлиевку, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Успеновку.

Также 160 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Сейчас поступило 15 сообщений о разрушении домов, квартир и автомобилей.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

