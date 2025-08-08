Відео
РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області — є загиблі

РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 08:05
РФ атакувала Запорізьку область — що відомо
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Іван Федоров/Telegram

Протягом доби російські війська вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, також є значні руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у п'ятницю, 8 серпня, в Telegram.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області — які наслідки

Внаслідок російської атаки РФ на Запорізьку область дві людини загинуло.

За даними очільника ОВА, протягом доби російські війська здійснили 8 авіаційних ударів по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Полтавці, Малинівці.

Крім того, 369 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Зокрема, 8 обстрілів з РСЗВ накрили Юліївку, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Успенівку.

Також 160 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного. 

Наразі надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

Обстріл Запорізької області
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 8 серпня на Київщині лунали потужні вибухи — сили ППО працювали по російських дронах.

Також цієї ночі, 8 серпня, вибухи прогриміли в Одесі — ворог запустив в напрямку міста ударні дрони.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
