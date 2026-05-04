РФ выпустила 155 беспилотников: ПВО уничтожила большинство

Военнослужащий ВСУ снаряжает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Массированная российская атака ударными БпЛА и дронами-имитаторами накрыла восточные, северные и южные регионы Украины в ночь на 4 мая. Оккупанты привлекли 155 беспилотников, запуская их с территории России, а также из оккупированных Крыма и Донецкой области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы ВСУ отбивались от 155 вражеских дронов

Воздушная атака со стороны Российской Федерации на украинские территории была осуществлена с использованием 155 беспилотных летательных аппаратов. До девяти часов утра защитникам неба удалось успешно перехватить, сбить и подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 135 российских БпЛА. Боевая работа по очистке воздушного пространства охватила южные, восточные и северные области государства.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Для этой ночной атаки российская армия использовала широкий арсенал беспилотной авиации. В воздухе фиксировались дроны типа: Shahed, аппараты "Гербера" и "Италмас", а также специальные дроны-имитаторы "Пародия", которые враг применяет для перегрузки и истощения украинских систем противовоздушной обороны.

Запуски осуществлялись одновременно с нескольких направлений. Оккупанты поднимали дроны со своих баз в Курске, Орле, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарске. Кроме того, взлеты происходили с аэродрома Гвардейское во временно аннексированном Крыму и с территории временно оккупированного Донецка.

Читайте также:

Военные зафиксировали прямые попадания 14 ударных беспилотников, которые нанесли ущерб на 10 различных локациях. Также еще на четырех локациях задокументировано падение обломков сбитых аппаратов.

Защитники отмечают, что по состоянию на утро атака еще не завершилась. В воздушном пространстве Украины продолжают маневрировать несколько вражеских беспилотников, поэтому граждан настоятельно просят не игнорировать правила безопасности и оставаться в укрытиях.

Новини.LIVE ранее писали о том, что Украина смогла расширить дальность и географию атак дронами. Благодаря этому под удар попали несколько ключевых российских объектов нефтяной промышленности.

Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят ПВО защиту для двух городов. Речь идет о Днепре и Одессе, которые регулярно страдают от интенсивных атак со стороны России.