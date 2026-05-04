РФ випустила 155 безпілотників: ППО знищила більшість

Військовослужбовець ЗСУ споряджає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Масована російська атака ударними БпЛА та дронами-імітаторами накрила східні, північні та південні регіони України у ніч проти 4 травня. Окупанти залучили 155 безпілотників, запускаючи їх з території Росії, а також з окупованих Криму та Донеччини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ відбивалися від 155 ворожих дронів

Повітряна атака з боку Російської Федерації на українські території була здійснена з використанням 155 безпілотних літальних апаратів. До дев'ятої години ранку захисникам неба вдалося успішно перехопити, збити та придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 135 російських БпЛА. Бойова робота з очищення повітряного простору охопила південні, східні та північні області держави.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Для цієї нічної атаки російська армія використала широкий арсенал безпілотної авіації. У повітрі фіксувалися дрони типу: Shahed, апарати "Гербера" та "Італмас", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія", які ворог застосовує для перевантаження та виснаження українських систем протиповітряної оборони.

Запуски здійснювалися одночасно з кількох напрямків. Окупанти підіймали дрони зі своїх баз у Курську, Орлі, Шаталовому, Міллеровому та Приморсько-Ахтарську. Крім того, злети відбувалися з аеродрому Гвардійське в тимчасово анексованому Криму та з території тимчасово окупованого Донецька.

Читайте також:

Військові зафіксували прямі влучання 14 ударних безпілотників, які завдали шкоди на 10 різних локаціях. Також ще на чотирьох локаціях задокументовано падіння уламків збитих апаратів.

Оборонці наголошують, що станом на ранок атака ще не завершилася. У повітряному просторі України продовжують маневрувати кілька ворожих безпілотників, тому громадян наполегливо просять не ігнорувати правила безпеки та залишатися в укриттях.

Новини.LIVE раніше писали про те, що Україна змогла розширити дальність та географію атак дронами. Завдяки цьому під удар потрапили кілька ключових російських об'єктів нафтової промисловості.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні посилять ППО захист для двох міст. Наразі йдеться про Дніпро та Одесу, які регулярно потерпають від інтенсивних атак з боку Росії.