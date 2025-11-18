Россияне дронами атаковали коммунальщиков и медиков

РФ ударила по коммунальщикам в Херсоне и по скорой в Запорожье
Во вторник, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой помощи в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.
Об этом информируют глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Россияне атаковали коммунальщиков и медиков — детали
По данным главы ОВА, во вторник, 18 ноября, около 14:00 на въезде в Нововоронцовку Херсонской области россияне атаковали с дрона автомобиль коммунального предприятия громады.
В результате вражеского удара погиб 61-летний коммунальщик. В частности, его 50-летний коллега получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице.
Кроме того, сегодня, 18 ноября, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Запорожской области.
По информации начальника ОВА, в результате атаки вражеского FPV-дрона в Беленьком Запорожской области поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Спецавтомобиль был припаркован возле дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину — есть попадания и разрушения.
Также мы информировали, что в ночь на 18 ноября россияне обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали мирные жители.
Читайте Новини.LIVE!