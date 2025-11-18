Россияне дронами атаковали коммунальщиков и медиков

Медики спасают людей после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой помощи в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.

Об этом информируют глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Россияне атаковали коммунальщиков и медиков — детали

По данным главы ОВА, во вторник, 18 ноября, около 14:00 на въезде в Нововоронцовку Херсонской области россияне атаковали с дрона автомобиль коммунального предприятия громады.

В результате вражеского удара погиб 61-летний коммунальщик. В частности, его 50-летний коллега получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице.

Скриншот сообщения Прокудина/Telegram

Кроме того, сегодня, 18 ноября, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Запорожской области.

По информации начальника ОВА, в результате атаки вражеского FPV-дрона в Беленьком Запорожской области поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Спецавтомобиль был припаркован возле дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину — есть попадания и разрушения.

Также мы информировали, что в ночь на 18 ноября россияне обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали мирные жители.