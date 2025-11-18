Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по коммунальщикам в Херсоне и по скорой в Запорожье

РФ ударила по коммунальщикам в Херсоне и по скорой в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 16:31
обновлено: 16:32
Россияне дронами атаковали коммунальщиков и медиков
Медики спасают людей после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой помощи в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.

Об этом информируют глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Россияне атаковали коммунальщиков и медиков — детали

По данным главы ОВА, во вторник, 18 ноября, около 14:00 на въезде в Нововоронцовку Херсонской области россияне атаковали с дрона автомобиль коммунального предприятия громады.

В результате вражеского удара погиб 61-летний коммунальщик. В частности, его 50-летний коллега получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице.

Атака РФ на Херсонщину
Скриншот сообщения Прокудина/Telegram

Кроме того, сегодня, 18 ноября, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Запорожской области.

По информации начальника ОВА, в результате атаки вражеского FPV-дрона в Беленьком Запорожской области поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Спецавтомобиль был припаркован возле дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака РФ на Запоріжжя
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину — есть попадания и разрушения.

Также мы информировали, что в ночь на 18 ноября россияне обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали мирные жители.

Запорожская область обстрелы Херсонская область война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации