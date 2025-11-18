Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по комунальниках у Херсоні та по швидкій у Запоріжжі

РФ вдарила по комунальниках у Херсоні та по швидкій у Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:31
Оновлено: 16:50
Росіяни дронами атакували комунальників та медиків
Медики рятують людей після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників у Херсонській області та автівку швидкої допомоги у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.

Про це інформують очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та  начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували комунальників та медиків — деталі

За даними очільника ОВА, у вівторок, 18 листопада, близько 14:00 на вʼїзді до Нововоронцовки Херсонської області росіяни атакували з дрона автівку комунального підприємства громади.

Внаслідок ворожого удару загинув 61-річний комунальник. Зокрема, його 50-річний колега дістав вибухову травму та контузію. Нині він перебуває у лікарні.

Атака РФ на Херсонщину
Скриншот повідомлення Прокудіна/Telegram

Крім того, сьогодні, 18 листопада, окупанти завдали удару по автомобілю швидкої медичної допомоги у Запорізькій області.

За інформацією начальника ОВА, внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Біленькому Запорізької області пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Спецавтомобіль був припаркований біля будинку. На щастя, минулося без постраждалих.

Атака РФ на Запоріжжя
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 18 листопада російські окупанти ракетами та дронами атакували Україну — є влучання та руйнування.

Також ми інформували, що у ніч проти 18 листопада росіяни обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Запорізька область обстріли Херсонська область війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації