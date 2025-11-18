Росіяни дронами атакували комунальників та медиків

Медики рятують людей після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників у Херсонській області та автівку швидкої допомоги у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.

Про це інформують очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Росіяни атакували комунальників та медиків — деталі

За даними очільника ОВА, у вівторок, 18 листопада, близько 14:00 на вʼїзді до Нововоронцовки Херсонської області росіяни атакували з дрона автівку комунального підприємства громади.

Внаслідок ворожого удару загинув 61-річний комунальник. Зокрема, його 50-річний колега дістав вибухову травму та контузію. Нині він перебуває у лікарні.

Скриншот повідомлення Прокудіна/Telegram

Крім того, сьогодні, 18 листопада, окупанти завдали удару по автомобілю швидкої медичної допомоги у Запорізькій області.

За інформацією начальника ОВА, внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Біленькому Запорізької області пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Спецавтомобіль був припаркований біля будинку. На щастя, минулося без постраждалих.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

