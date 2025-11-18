Росіяни дронами атакували комунальників та медиків

РФ вдарила по комунальниках у Херсоні та по швидкій у Запоріжжі
У вівторок, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників у Херсонській області та автівку швидкої допомоги у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.
Про це інформують очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Росіяни атакували комунальників та медиків — деталі
За даними очільника ОВА, у вівторок, 18 листопада, близько 14:00 на вʼїзді до Нововоронцовки Херсонської області росіяни атакували з дрона автівку комунального підприємства громади.
Внаслідок ворожого удару загинув 61-річний комунальник. Зокрема, його 50-річний колега дістав вибухову травму та контузію. Нині він перебуває у лікарні.
Крім того, сьогодні, 18 листопада, окупанти завдали удару по автомобілю швидкої медичної допомоги у Запорізькій області.
За інформацією начальника ОВА, внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Біленькому Запорізької області пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Спецавтомобіль був припаркований біля будинку. На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 листопада російські окупанти ракетами та дронами атакували Україну — є влучання та руйнування.
Також ми інформували, що у ніч проти 18 листопада росіяни обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.
Читайте Новини.LIVE!