РФ ударила авиабомбами по Сумах 17 января - пострадала критическая инфраструктура

РФ ударила авиабомбами по Сумах — есть пострадавшие и разрушения
Российские войска ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В городе затруднено электроснабжение и водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации в субботу, 17 января.
Последствия авиаудара
По данным МВА, громкие взрывы, которые слышали жители Сум, связаны с ударом управляемыми авиабомбами по пригороду. В результате этого повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
"Предварительно пострадали 2 человека. В результате вражеского удара в городе затруднено электроснабжение. Медицинские и другие объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме или с использованием резервных решений", — сообщает МВА.
Также из-за нестабильного напряжения в Сумах фиксируются осложнения в работе систем водоснабжения и обесточен один из водозаборов города. В связи с этим без водоснабжения временно остались жители одного из районов Сум. Властями принимаются необходимые меры для стабилизации работы сетей — ожидается восстановление стабильной работы систем жизнеобеспечения.
Напомним, что начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов указал: заявления Путина о якобы приближении российских войск к Сумам является манипуляцией. Это соответствует реальной ситуации.
Ранее мы также информировали, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал атаку со стороны РФ по спортивному комплексу "Свема" в Сумской области. Спортсмен подчеркнул, что удар пришелся на место, где тренировались дети.
Читайте Новини.LIVE!