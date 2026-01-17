Видео
РФ ударила авиабомбами по Сумах — есть пострадавшие и разрушения

РФ ударила авиабомбами по Сумах — есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 22:44
РФ ударила авиабомбами по Сумах 17 января - пострадала критическая инфраструктура
Ликвидация обстрела в Сумах. Фото иллюстративное: Сумская городская военная администрация/Facebook

Российские войска ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В городе затруднено электроснабжение и водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации в субботу, 17 января.

Читайте также:

Последствия авиаудара

По данным МВА, громкие взрывы, которые слышали жители Сум, связаны с ударом управляемыми авиабомбами по пригороду. В результате этого повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

РФ вдарила авіабомбами по Сумах — є постраждалі та руйнування - фото 1
Сообщение Сумской МВА в Telegram. Фото: скриншот

"Предварительно пострадали 2 человека. В результате вражеского удара в городе затруднено электроснабжение. Медицинские и другие объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме или с использованием резервных решений", — сообщает МВА.

Также из-за нестабильного напряжения в Сумах фиксируются осложнения в работе систем водоснабжения и обесточен один из водозаборов города. В связи с этим без водоснабжения временно остались жители одного из районов Сум. Властями принимаются необходимые меры для стабилизации работы сетей — ожидается восстановление стабильной работы систем жизнеобеспечения.

Напомним, что начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов указал: заявления Путина о якобы приближении российских войск к Сумам является манипуляцией. Это соответствует реальной ситуации.

Ранее мы также информировали, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал атаку со стороны РФ по спортивному комплексу "Свема" в Сумской области. Спортсмен подчеркнул, что удар пришелся на место, где тренировались дети.

взрыв Сумы Сумская область обстрелы авиабомба
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
