Україна
РФ вдарила авіабомбами по Сумах — є постраждалі та руйнування

РФ вдарила авіабомбами по Сумах — є постраждалі та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 22:44
РФ вдарила авіабомбами по Сумах 17 січня - постраждала критична інфраструктура
Ліквідація обстрілу в Сумах. Фото ілюстративне: Сумська міська військова адміністрація/Facebook

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по передмістю Сум. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. У місті ускладнене електропостачання та водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської військової адміністрації у суботу, 17 січня.

Читайте також:

Наслідки авіаудару

За даними МВА, гучні вибухи, які чули мешканці Сум, пов’язані з ударом керованими авіабомбами по передмістю. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

РФ вдарила авіабомбами по Сумах — є постраждалі та руйнування - фото 1
Допис Сумської МВА у Telegram. Фото: скриншот

"Попередньо постраждали 2 особи. Унаслідок ворожого удару в місті ускладнене електропостачання. Медичні та інші об’єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі або з використанням резервних рішень", — повідомляє МВА.

Також через нестабільну напругу у Сумах фіксуються ускладнення в роботі систем водопостачання та знеструмлений один з водозаборів міста. У зв'язку з цим без водопостачання тимчасово залишились мешканці одного з районів Сум. Владою вживаються необхідні заходи для стабілізації роботи мереж — очікується  відновлення стабільної роботи систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, що начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов вказав: заяви  Путіна про нібито наближення російських військ до Сум є маніпуляцією. Це відповідає реальній ситуації.

Раніше ми також інформували, що український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував атаку з боку РФ по спортивному комплексу "Свема" в Сумської області. Спортсмен наголосив, що удар припав на місце, де  тренувалися діти.

вибух Суми Сумська область обстріли авіабомба
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
