РФ вдарила авіабомбами по Сумах 17 січня - постраждала критична інфраструктура

Ліквідація обстрілу в Сумах. Фото ілюстративне: Сумська міська військова адміністрація/Facebook

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по передмістю Сум. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. У місті ускладнене електропостачання та водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської військової адміністрації у суботу, 17 січня.

Наслідки авіаудару

За даними МВА, гучні вибухи, які чули мешканці Сум, пов’язані з ударом керованими авіабомбами по передмістю. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Допис Сумської МВА у Telegram. Фото: скриншот

"Попередньо постраждали 2 особи. Унаслідок ворожого удару в місті ускладнене електропостачання. Медичні та інші об’єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі або з використанням резервних рішень", — повідомляє МВА.

Також через нестабільну напругу у Сумах фіксуються ускладнення в роботі систем водопостачання та знеструмлений один з водозаборів міста. У зв'язку з цим без водопостачання тимчасово залишились мешканці одного з районів Сум. Владою вживаються необхідні заходи для стабілізації роботи мереж — очікується відновлення стабільної роботи систем життєзабезпечення.

