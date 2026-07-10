РФ сбросила семь авиабомб на Донеччину: четверо человек погибли, 13 — пострадали

Спасатель ГСЧС тушит пожар в доме, возникший в результате российского обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС Украины

Инна Буряк редактор ленты новостей

В пятницу, 10 июля, россияне нанесли удар семью авиационными бомбами по Краматорску и Беленке в Донецкой области. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток, ещё 13 человек получили ранения. Также повреждены многоэтажный дом, магазин и частные дома.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook, передает Новини.LIVE.

Пожар в многоэтажном доме из-за российского обстрела. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

Удары России по Донецкой области авиабомбами

По словам главы администрации области, РФ нанесла удары около 15:00.

«По меньшей мере 4 человека погибли и 13 раненыв результате атак по Краматорской общине. Среди погибших — 14-летний подросток. Сегодня около 15 часов россияне сбросили на Краматорск и Беленкое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажку, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор», — отметил Филашкин.

Поврежденное многоэтажное здание в результате российской атаки. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

Чиновник заявил, что на местах «прилетов» работают все ответственные службы, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также устанавливают окончательное количество погибших и пострадавших, масштабы разрушений.

Разрушенный Россией магазин в результате удара авиабомбой. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

«Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять. За каждого убитого и раненого будут отвечать!» — добавил Филашкин.

Сообщение Вадима Филашкина в Facebook. Фото: скриншот

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца в соцсети Х сообщила, что Россия в Краматорске убила 14-летнего брата и 19-летнюю сестру.

Сообщение Марьяны Бецы в «Х». Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что 4 июля Россия атаковала супермаркет в Краматорске, что в Донецкой области. В результате удара пострадали пять местных жителей, среди них — ребенок.

Также Новини.LIVE сообщали о последствиях российского обстрела Запорожья 10 июля. РФ нанесла удар по центру города управляемыми авиационными бомбами, в результате чего погибли два человека, ещё 29 пострадали. В Запорожье повреждены административные здания, частично разрушено здание службы по делам детей.