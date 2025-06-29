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Главная Новости дня РФ повторно подняла в небо МиГ-31К — в Украине ракетная опасность

РФ повторно подняла в небо МиГ-31К — в Украине ракетная опасность

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 03:46
Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К 29 июня
Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Самолеты МиГ-31К снова взлетели в небо в ночь на 29 июня Где объявили тревогу

В ночь на 29 июня Россия во второй раз подняла в небо самолеты МиГ-31К. Для Украины существует ракетная опасность, в то же время в воздушном пространстве уже фиксируют ракеты. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

В то же время в воздушном пространстве Украины фиксируются крылатые ракеты. Отметим, что вечером, 28 июня, РФ подняла в небо 3 борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Поэтому судя по всему, эти ракеты из именно из них.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:46 воздушная тревога до сих пор по всей территории Украины.

РФ повторно подняла в небо МиГ-31К — в Украине ракетная опасность - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами и ракетами Кременчуг. В городе было атаковано предприятие и произошел пожар.

Также мы писали, что этой ночью звуки взрывов раздавались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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