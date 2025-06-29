Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К 29 июня

РФ повторно подняла в небо МиГ-31К — в Украине ракетная опасность
В ночь на 29 июня Россия во второй раз подняла в небо самолеты МиГ-31К. Для Украины существует ракетная опасность, в то же время в воздушном пространстве уже фиксируют ракеты.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Самолеты МиГ-31К снова взлетели в небо в ночь на 29 июня
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
В то же время в воздушном пространстве Украины фиксируются крылатые ракеты. Отметим, что вечером, 28 июня, РФ подняла в небо 3 борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Поэтому судя по всему, эти ракеты из именно из них.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:46 воздушная тревога до сих пор по всей территории Украины.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами и ракетами Кременчуг. В городе было атаковано предприятие и произошел пожар.
Также мы писали, что этой ночью звуки взрывов раздавались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.
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