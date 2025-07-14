Обстрел Херсона 14 июля — под огонь попали спасатели

РФ повторно атаковала Херсон — под огнем были спасатели
В Херсоне днем, 14 июля, спасатели попали под огонь врага. Оккупанты осуществили повторный обстрел города.
Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.
Повторный обстрел Херсона
Как рассказали чрезвычайники, сегодня днем враг ударил по одному из районов города. В результате обстрела загорелось нежилое двухэтажное здание. На место происшествия прибыли спасатели, а враг в это время совершил повторную атаку.
"На место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать последствия атаки. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар. К счастью, спасатели успели спрятаться в укрытие — никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Напомним, что несколько дней назад, 10 июля, россияне также атаковали Херсон. В результате обстрела дронами два человека получили ранения.
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