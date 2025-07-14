Обстрел Херсона 14 июля — под огонь попали спасатели

Спасатели на месте происшествия в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

В Херсоне днем, 14 июля, спасатели попали под огонь врага. Оккупанты осуществили повторный обстрел города.

Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

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Повторный обстрел Херсона

Как рассказали чрезвычайники, сегодня днем враг ударил по одному из районов города. В результате обстрела загорелось нежилое двухэтажное здание. На место происшествия прибыли спасатели, а враг в это время совершил повторную атаку.

Спасатели на месте происшествия в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

"На место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать последствия атаки. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар. К счастью, спасатели успели спрятаться в укрытие — никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад, 10 июля, россияне также атаковали Херсон. В результате обстрела дронами два человека получили ранения.

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