Обстріл Херсона 14 липня — під вогонь потрапили рятувальники

Рятувальники на місці події в Херсоні. Фото: ДСНС України

У Херсоні вдень, 14 липня, рятувальники потрапили під вогонь ворога. Окупанти здійснили повторний обстріл міста.

Про це повітря Telegram ДСНС України.

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Повторний обстріл Херсона

Як розповіли надзвичайники, сьогодні вдень ворог вдарив по одному з районів міста. Внаслідок обстрілу загорілася нежитлова двоповерхова будівля. На місце події прибули рятувальники, а ворог в цей час здійснив повторну атаку.

Рятувальники на місці події в Херсоні. Фото: ДСНС України

"На місце прибули вогнеборці, аби ліквідувати наслідки атаки. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. На щастя, рятувальники встигли сховатися в укриття — ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що кілька днів тому, 10 липня, росіяни також атакували Херсон. Внаслідок обстрілу дронами двоє людей отримали поранення.

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