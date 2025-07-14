Обстріл Херсона 14 липня — під вогонь потрапили рятувальники

РФ повторно атакувала Херсон — під вогнем були рятувальники
У Херсоні вдень, 14 липня, рятувальники потрапили під вогонь ворога. Окупанти здійснили повторний обстріл міста.
Про це повітря Telegram ДСНС України.
Повторний обстріл Херсона
Як розповіли надзвичайники, сьогодні вдень ворог вдарив по одному з районів міста. Внаслідок обстрілу загорілася нежитлова двоповерхова будівля. На місце події прибули рятувальники, а ворог в цей час здійснив повторну атаку.
"На місце прибули вогнеборці, аби ліквідувати наслідки атаки. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. На щастя, рятувальники встигли сховатися в укриття — ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що кілька днів тому, 10 липня, росіяни також атакували Херсон. Внаслідок обстрілу дронами двоє людей отримали поранення.
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