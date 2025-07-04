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Главная Новости дня РФ повредила консульский отдел Польши в Киеве — детали

РФ повредила консульский отдел Польши в Киеве — детали

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 21:38
Обстрел Киева 4 июля — РФ повредила консульский отдел Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Российские войска в ночь на 4 июля атаковали Киев ударными дронами и ракетами. Обломки сбитого БпЛА упали на консульский отдел посольства Польши в столице.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

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"Министерство иностранных дел вручило ноту посольству России, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины", — заявили в польском МИД.

Как оказалось, в результате атак РФ повреждено здание посольства в Киеве. В ведомстве отметили, что такие удары противоречат международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года.

Обстріл Києва 4 липня
Скриншот сообщения МИД Польши

В то же время представитель польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский рассказал, что этой ночью на учреждение упали обломки сбитого российского дрона.

"В половине первого ночи работники, которые находились в укрытии, услышали удар, впоследствии обнаружены дыры в крыше и, к счастью, незначительные повреждения фасада здания. Все указывает на то, что над домом распался на фрагменты или был сбит российский дрон и его обломки упали на здание нашего консульства", — отметил он.

В то же время он добавил, что никто не пострадал, а польские дипломаты работают в обычном режиме.

Напомним, в результате обстрела Киева 4 июля наибольшие разрушения претерпел Соломенский район. Там пострадали жилые дома, инфраструктура, учебные заведения и частная застройка.

Кроме того, во время ликвидации последствий российской атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего. Также известно о 26 пострадавших.

Польша Киев обстрелы война в Украине Россия посольство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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