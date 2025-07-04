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РФ пошкодила консульський відділ Польщі у Києві — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 21:38
Обстріл Києва 4 липня — РФ пошкодила консульський відділ Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Російські війська у ніч проти 4 липня атакували Київ ударними дронами та ракетами. Уламки збитого БпЛА впали на консульський відділ посольства Польщі в столиці.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі

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"Міністерство закордонних справ вручило ноту посольству Росії, в якій висловило рішучий протест проти авіаударів по населенню України", — заявили в польському МЗС.

Як виявилось, внаслідок атак РФ пошкоджена будівля посольства в Києві. У відомстві наголосили, що такі удари суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року. 

Обстріл Києва 4 липня
Скриншот допису МЗС Польщі

Водночас речник польського зовнішньополітичного відомства Павел Вронський розповів, що цієї ночі на установу впали уламки збитого російського дрона. 

"О пів на першу ночі працівники, які перебували в укритті, почули удар, згодом виявлено дірки в даху і, на щастя, незначні пошкодження фасаду будівлі. Усе вказує на те, що над будинком розпався на фрагменти або був збитий російський дрон і його уламки впали на будинок нашого консульства", — зазначив він. 

Водночас він додав, що ніхто не постраждав, а польські дипломати працюють у звичному режимі. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва 4 липня найбільших руйнувань зазнав Солом'янський район. Там постраждали житлові будинки, інфраструктура, навчальні заклади та приватна забудова. 

Крім того, під час ліквідації наслідків російської атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого. Також відомо про 26 постраждалих. 

Польща Київ обстріли війна в Україні Росія посольство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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