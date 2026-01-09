Видео
Главная Новости дня РФ попала в кафе и дом на Херсонщине — есть погибшие

РФ попала в кафе и дом на Херсонщине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:48
Обстрел Херсонщины 8 и 9 января — куда попала Россия
Атакованная многоэтажка на Херсонщине. Фото: Нацполиция

На Херсонщине за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 9 января.

Читайте также:
поліція
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Обстрел Херсонщины — куда попала Россия

В частности, на трассе возле села Тараса Шевченко враг ударил FPV-дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки погиб 63-летний и получил ранения 64-летний мужчины.

Из артиллерии Россия обстреляла поселок Текстильное. Там один из снарядов попал в частный дом, где находилась семья. Ранения получили семилетний мальчик и его 16-летняя сестра.

"Также медицинская помощь понадобилась матери детей. 34-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс", — отметили в Нацполиции.

Утром россияне ударили из артиллерии по жилым кварталам Днепровского района Херсона. Пострадали две женщины в возрасте 39 и 44 года, а также двое мужчин в возрасте 33 и 47 лет.

Кроме того, под артиллерийский обстрел попало кафе в прибрежной части Центрального района. Погибли трое мужчин в возрасте 39, 51 и 57 лет. Еще двух мужчин в возрасте 41 и 36 лет доставили в больницу.

Напомним, в результате массированной атаки на Киев в ночь на 9 января есть погибшие и раненые.

Кроме того, по одной из западных областей оккупанты запустили "Орешник".

Херсон обстрелы Херсонская область кафе оккупанты война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
