Обстріл Херсонщини 8 та 9 січня — куди влучила Росія

Атакована багатоповерхівка на Херсонщині.

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло четверо людей, ще 10 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 9 січня.

Допис Нацполіції.

Обстріл Херсонщини — куди влучила Росія

Зокрема, на трасі біля села Тараса Шевченка ворог вдарив FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки загинув 63-річний та дістав поранення 64-річний чоловіки.

З артилерії Росія обстріляла селище Текстильне. Там один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала родина. Поранення отримали семирічний хлопчик та його 16-річна сестра.

"Також медична допомога знадобилася матері дітей. 34-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес", — зазначили в Нацполіції.

Вранці росіяни вдарили з артилерії по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Постраждали двоє жінок віком 39 та 44 роки, а також двоє чоловіків віком 33 і 47 років.

Крім того, під артилерійний обстріл потрапило кафе в прибережній частині Центрального району. Загинули троє чоловіків віком 39, 51 та 57 років. Ще двох чоловіків віком 41 та 36 років доправили до лікарні.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 9 січня є загиблі та поранені.

Крім того, по одній із західних областей окупанти запустили "Орєшнік".