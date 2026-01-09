Відео
Головна Новини дня РФ влучила в кафе та будинок на Херсонщині — є загиблі

РФ влучила в кафе та будинок на Херсонщині — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:48
Обстріл Херсонщини 8 та 9 січня — куди влучила Росія
Атакована багатоповерхівка на Херсонщині. Фото: Нацполіція

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло четверо людей, ще 10 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:
поліція
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Обстріл Херсонщини — куди влучила Росія

Зокрема, на трасі біля села Тараса Шевченка ворог вдарив FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки загинув 63-річний та дістав поранення 64-річний чоловіки. 

З артилерії Росія обстріляла селище Текстильне. Там один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала родина. Поранення отримали семирічний хлопчик та його 16-річна сестра.

"Також медична допомога знадобилася матері дітей. 34-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес", — зазначили в Нацполіції.

Вранці росіяни вдарили з артилерії по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Постраждали двоє жінок віком 39 та 44 роки, а також двоє чоловіків віком 33 і 47 років. 

Крім того, під артилерійний обстріл потрапило кафе в прибережній частині Центрального району. Загинули троє чоловіків віком 39, 51 та 57 років. Ще двох чоловіків віком 41 та 36 років доправили до лікарні. 

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 9 січня є загиблі та поранені.

Крім того, по одній із західних областей окупанти запустили "Орєшнік".

Херсон обстріли Херсонська область кафе окупанти війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
