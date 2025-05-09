Россияне атаковали Днепропетровскую область — последствия

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией, в результате чего пострадал человек, есть разрушения. Следовательно, россияне в очередной раз нарушили так называемое "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОDА Сергей Лысак в пятницу, 9 мая, в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Россияне атаковали Днепропетровскую область — какие последствия

Как отметил глава ОВА, оккупанты продолжали бить по Никопольщине — райцентру, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской, Марганецкой громадах. Они страдали от атак БпЛА и артиллерии.

В результате вражеских атак пострадал 83-летний мужчина — он будет лечиться амбулаторно.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Также загорелись гараж и хозяйственная постройка. Пожар спасателям уже удалось потушить.

В результате атаки РФ на Днепропетровщину также повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, мопед и линии электропередач.

Скриншот сообщения главы ОВА/Facebook

Напомним, что 8 мая российские захватчики сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ" — мужчина получил ранения.

Кроме того, в четверг, 8 мая, войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Константиновке Донецкой области.