Росіяни атакували Дніпропетровщину — наслідки

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого постраждав чоловік, є руйнування. Відтак, росіяни вкотре порушили так зване "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю, 9 травня, в Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Росіяни атакували Дніпропетровщину — які наслідки

Як зазначив очільник ОВА, окупанти продовжували бити по Нікопольщині — райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії.

Внаслідок ворожих атак постраждав 83-річний чоловік — він лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Також зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальникам вже вдалося приборкати.

Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину також пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, мопед та лінії електропередач.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Facebook

Нагадаємо, що 8 травня, російські загарбники скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ" — чоловік отримав поранення.

Крім того, у четвер, 8 травня, війська РФ завдали удару по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області.