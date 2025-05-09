Росіяни атакували Дніпропетровщину — наслідки

РФ обстріляла Дніпропетровщину — є постраждалий та руйнування
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого постраждав чоловік, є руйнування. Відтак, росіяни вкотре порушили так зване "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.
Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю, 9 травня, в Telegram.
Росіяни атакували Дніпропетровщину — які наслідки
Як зазначив очільник ОВА, окупанти продовжували бити по Нікопольщині — райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії.
Внаслідок ворожих атак постраждав 83-річний чоловік — він лікуватиметься амбулаторно.
Також зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальникам вже вдалося приборкати.
Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину також пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, мопед та лінії електропередач.
Нагадаємо, що 8 травня, російські загарбники скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ" — чоловік отримав поранення.
Крім того, у четвер, 8 травня, війська РФ завдали удару по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області.
Читайте Новини.LIVE!