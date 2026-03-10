В результате атаки РФ на Славянск 10 марта погибли люди

Последствия атаки РФ на Славянск Донецкой области. Фото: прокуратура Украины

Сегодня утром, 10 марта, российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще более десятка получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Разрушения в результате обстрела РФ. Фото: прокуратура Украины

Россияне обстреляли Славянск — какие последствия

Сегодня утром, 10 марта, российские армейцы обстреляли один из районов Славянска. В результате вражеских ударов по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок.

Поврежденные автомобили в результате атаки РФ на Славянск. Фото: прокуратура Украины

По данным прокуратуры, мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два — возле многоэтажек.

Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Telegram

Напомним, что 10 марта российские войска атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 10 человек.

Также в ночь на 10 марта оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову. В результате попадания вражеских дронов есть раненые среди гражданского населения.

Стало известно, что в результате баллистического удара России по Харькову 7 марта количество погибших возросло до 11 человек. В понедельник, 9 марта, были завершены поисково-спасательные работы на месте атаки.