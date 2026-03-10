Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували Слов'янськ, є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували Слов'янськ, є загиблі та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 12:52
Росіяни обстріляли Слов'янськ 10 березня — є загиблі
Наслідки атаки РФ на Слов'янськ Донецької області. Фото: прокуратура України

У вівторок, 10 березня, російські окупанти атакували один з районів Слов'янська Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Офіс генпрокурора України.

Читайте також:
Наслідки обстрілу Слов'янська 10 березня
Руйнування внаслідок обстрілу РФ. Фото: прокуратура України

Росіяни обстріляли Слов'янськ — які наслідки

Сьогодні вранці, 10 березня, російські армійці обстріляли один з районів Слов’янська. Внаслідок ворожих ударів щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина.

Наслідки удару РФ по Слов'янську 10 березня
Пошкоджені автомобілі внаслідок атаки РФ на Слов'янськ. Фото: прокуратура України

За даними прокуратури, мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два — біля багатоповерхівок.

Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

Атака РФ на Слов'янськ 10 березня
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Telegram

Нагадаємо, що 10 березня російські війська атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.

Також у ніч проти 10 березня окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання ворожих дронів є поранені серед цивільного населення.

Стало відомо, що внаслідок балістичного удару Росії по Харкову 7 березня кількість загиблих зросла до 11 людей. У понеділок, 9 березня, було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці атаки.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
