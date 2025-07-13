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Главная Новости дня РФ может утилизировать авианосец "Адмирал Кузнецов" — почему

РФ может утилизировать авианосец "Адмирал Кузнецов" — почему

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 02:12
Семь лет ремонта единственного авианосца РФ не дали результатов и его могут утилизировать
Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов". Фото: росСМИ

Единственный российский авианесущий крейсер могут списать после семи лет ремонта. Минобороны РФ приостановило ремонт "Адмирала Кузнецова" и может отказаться от его восстановления.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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О плане полностью списать авианосец после многих лет ремонта заявили журналистам источники в Минобороны РФ. Эксперты вообще считают, что России не нужны авианосцы.

"Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации", — заявил экс-командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц.

А вот член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил, что о планах утилизировать судна ничего не слышал. По мнению депутата, его нужно модернизировать, несмотря на большие расходы.

"Россия — морская держава и должна иметь, в частности, свои авианесущие крейсеры", — заявил депутат РФ.

Что известно об авианосце

Агентство напоминает, что "Адмирал Кузнецов" передали ВМФ в 1990 году, он участвовал в семи походах и однажды в боевых действиях в Сирии, где с его борта было совершено более 400 вылетов.

С 2018 года корабль находится в ремонте и модернизации после инцидента с краном в плавучем доке под Мурманском. Сначала планировалось завершить работы до 2022 года, но сроки постоянно откладывали.

А в 2024 году OSINT-проект Moklasen сообщал, что часть экипажа "Кузнецова", вероятно, была отправлена воевать в Украину - из моряков сформировали батальон "Фрегат", который участвовал в боях в Харьковской области и под Покровском в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на новый АК-12. Автомат после нескольких дней начинает ржаветь.

Добавим, мы сообщали о том, как курсанты десантного училища в РФ убили своего сержанта, связав ему стропы парашюта.

россия корабль война в Украине флот армия РФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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