Сім років ремонту єдиного авіаносця РФ не дали результатів і його можуть утилізувати

Авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов". Фото: росЗМІ

Єдиний російський авіаносний крейсер можуть списати після семи років ремонту. Міноборони РФ призупинило ремонт "Адмірала Кузнєцова" і може відмовитись від його відновлення.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

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Про план повністю списати авіаносець після багатьох років ремонту заявили журналістам джерела у Міноборони РФ. Експерти взагалі вважають, що Росії не потрібні авіаносці.

"Це дуже дорога та неефективна морська зброя. Майбутнє за носіями роботизованих комплексів і непілотованої авіації", — заявив екскомандувач Тихоокеанським флотом РФ адмірал Сергій Авакянц.

А от член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв зазначив, що про плани утилізувати судна нічого не чув. На думку депутата, його потрібно модернізувати, попри великі витрати.

"Росія — морська держава і повинна мати, зокрема, свої авіаносні крейсери", — заявив депутат РФ.

Що відомо про авіаносець

Агенція нагадує, що "Адмірал Кузнєцов" передали ВМФ у 1990 році, він брав участь у семи походах і одного разу у бойових діях у Сирії, де з його борту було здійснено понад 400 вильотів.

З 2018 року корабель перебуває у ремонті та модернізації після інциденту з краном у плавучому доці під Мурманськом. Спочатку планувалося завершити роботи до 2022 року, але терміни постійно відкладали.

А у 2024 році OSINT-проєкт Moklasen повідомляв, що частину екіпажу "Кузнєцова", ймовірно, було відправлено воювати в Україну — з моряків сформували батальйон "Фрегат", який брав участь у боях у Харківській області та під Покровськом у Донецькій області.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти скаржаться на новий АК-12. Автомат після декількох днів починає іржавіти.

Додамо, ми повідомляли про те, як курсанти десантного училища у РФ убили свого сержанта, зв’язавши йому стропи парашута.