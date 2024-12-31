Россия может начать бить по газотранспортной системе Украины — СМИ

Газопровод. Фото: Укртрансгаз

Россия может начать бить по газотранспортной системе после 1 января 2025 года. Это связано с прекращением транзита российского газа через Украину.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Как рассказал изданию старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе Кристиан Эгенхофер, в дипломатических кругах Европейского Союза рассматривают вероятность того, что Россия будет атаковать газотранспортную систему Украины после 1 января. Это может произойти из-за решения Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

"Принимая решение, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38,6 тыс. км газопроводной системы страны. Эта сеть, которая является одной из крупнейших в мире, была лишена атак в течение последних трех лет, поскольку через нее проходил российский газ. Если это прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов", — говорится в сообщении.

Атаки могут создать серьезные проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой. По информации издания, сейчас над решением этого вопроса работают.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вырастут тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей, причем сразу в четыре раза. Однако это не повлияет на тариф для населения.

На данный момент в Украине подключено 967 МВт распределенной газовой генерации. Из них 835 МВт было введено в эксплуатацию в этом году.