Росія може почати бити по газотранспортній системі України — ЗМІ

Газопровід. Фото: Укртрансгаз

Росія може почали бити по газотранспортній системі після 1 січня 2025 року. Це пов'язано з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Як розповів виданню старший науковий співробітник аналітичного центру CEPS у Брюсселі Крістіан Егенхофер, у дипломатичних колах Європейського Союзу розглядають ймовірність того, що Росія буде атакувати газотранспортну систему України після 1 січня. Це може статися через рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу.

"Ухвалюючи рішення, український лідер повинен враховувати необхідність захисту 38,6 тис. км газопровідної системи країни. Ця мережа, яка є однією з найбільших у світі, була позбавлена ​​атак протягом останніх трьох років, оскільки через неї проходив російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів", — йдеться у повідомленні.

Атаки можуть створити серйозні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку. За інформацією видання, наразі над розв'язанням цього питання працюють.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні зростуть тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів, причому одразу у чотири рази. Однак це не вплине на тариф для населення.

Наразі в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. З них 835 МВт було введено в експлуатацію цього року.