РФ меняет стратегические планы по Волчанску и Лиману - что сказал Трегубов

Виктор Трегубов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что сейчас Россия проводит перегруппировку войск. Враг "проверяет" оборону Украины на всех направлениях фронта.

Об этом Трегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Планы РФ на январь по оценке военных

Трегубов рассказал, что россияне приводят активную перегруппировку. Оккупанты выбрали следующую тактику — перейти к "прощупыванию" и переброске войск. Фактически, сейчас РФ сосредоточены на проверке обороны ВСУ вдоль всей линии — примерно от Сумщины до Донецкой области.

"И наблюдается, действительно, определенное оживление. Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Уже примерно очевидны эти цели, но они, фактически, не очень отличаются от того, что они ставили перед собой, например, на приказке осени", — отметил Трегубов.

А именно обойти тот самый Волчанск, а именно ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, а именно пройти к Лиману, провести инфиляцию в тот самый Лиман. Но, честно говоря, как тогда не получалось, так будем надеяться, что и в последующие месяцы успеха у них не будет.

Напомним, что на фронте наблюдается резкий рост количества воздушных атак со стороны РФ. В ответ ВСУ сосредотачивают усилия на усилении ПВО.

Ранее мы также информировали, что в Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои. Вследствие этого город превратился в серую зону.