РФ змінює стратегічні плани щодо Вовчанська і Лимана — що сказав Трегубов

Віктор Трегубов. Фото ілюстративне: кадр із відео

Начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що зараз Росія проводить перегрупування військ. Ворог "перевіряє" оборону України на всіх напрямках фронту.

Про це Трегубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

Трегубов розповів, що росіяни приводять активне перегрупування. Окупанти вибрали наступну тактику — перейти до "прощупування" та перекидки військ. Фактично, зараз РФ зосереджені на перевірці оборони ЗСУ вздовж усієї лінії — приблизно від Сумщини до Донеччини.

"І спостерігається, справді, певне пожвавлення. Вже очевидно, що в них є цілі на січень. Вже приблизно очевидні ці цілі, але вони, фактично, не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, на приказці осені", — зазначив Трегубов.

А саме обійти той самий Вовчанськ, а саме ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська, а саме пройти до Ліман, провести інфіляцію в той самий Ліман. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде.

Нагадаємо, що на фронті спостерігається різке зростання кількості повітряних атак з боку РФ. У відповідь ЗСУ зосереджують зусилля на посиленні ППО.

