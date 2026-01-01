Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ змінює стратегічні плани щодо Вовчанська і Лимана — Трегубов

РФ змінює стратегічні плани щодо Вовчанська і Лимана — Трегубов

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 20:14
РФ змінює стратегічні плани щодо Вовчанська і Лимана — що сказав Трегубов
Віктор Трегубов. Фото ілюстративне: кадр із відео

Начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що зараз Росія проводить перегрупування військ. Ворог "перевіряє" оборону України на всіх напрямках фронту

Про це Трегубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

Реклама
Читайте також:

Плани РФ на січень за оцінкою військових

Трегубов розповів, що росіяни приводять активне перегрупування. Окупанти вибрали наступну тактику — перейти до "прощупування" та перекидки військ. Фактично, зараз РФ зосереджені на перевірці оборони ЗСУ вздовж усієї лінії — приблизно від Сумщини до Донеччини.

"І спостерігається, справді, певне пожвавлення. Вже очевидно, що в них є цілі на січень. Вже приблизно очевидні ці цілі, але вони, фактично, не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, на приказці осені", — зазначив Трегубов. 

А саме обійти той самий Вовчанськ, а саме ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська, а саме пройти до Ліман, провести інфіляцію в той самий Ліман. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде.

Нагадаємо, що на фронті спостерігається різке зростання кількості повітряних атак з боку РФ. У відповідь ЗСУ зосереджують зусилля на посиленні ППО.

Раніше ми також інформували, що у Гуляйполі тривають запеклі бої. Внаслідок цього місто перетворилося на сіру зону. 

війна війна в Україні Росія фронт ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації