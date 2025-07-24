Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала украинскую ТЭС — что говорят в Минэнерго

РФ атаковала украинскую ТЭС — что говорят в Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:34
РФ атаковала украинскую ТЭС — детали
Украинская ТЭС. Фото: ДТЭК

В четверг, 24 июля, российские оккупанты массированно атаковали одну из украинских тепловых электростанций (ТЭС). Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на украинскую ТЭС — что известно о последствиях

Сегодня, 24 июля, российские войска нанесли массированный удар по одной из украинских ТЭС. В Минэнерго отметили, что это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла.

Также в ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", — прокомментировали в Минэнерго.

Обстріл РФ
Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Напомним, что в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали ракетами Черкассы.

А утром 24 июля российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.

Минэнерго обстрелы ТЭС война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации