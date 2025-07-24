РФ атаковала украинскую ТЭС — детали

РФ атаковала украинскую ТЭС — что говорят в Минэнерго
В четверг, 24 июля, российские оккупанты массированно атаковали одну из украинских тепловых электростанций (ТЭС). Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела.
Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.
Атака РФ на украинскую ТЭС — что известно о последствиях
Сегодня, 24 июля, российские войска нанесли массированный удар по одной из украинских ТЭС. В Минэнерго отметили, что это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла.
Также в ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.
Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
"Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.
Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", — прокомментировали в Минэнерго.
Напомним, что в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали ракетами Черкассы.
А утром 24 июля российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.
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