РФ атаковала украинскую ТЭС — детали

Украинская ТЭС. Фото: ДТЭК

В четверг, 24 июля, российские оккупанты массированно атаковали одну из украинских тепловых электростанций (ТЭС). Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

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Сегодня, 24 июля, российские войска нанесли массированный удар по одной из украинских ТЭС. В Минэнерго отметили, что это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла.

Также в ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", — прокомментировали в Минэнерго.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Напомним, что в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали ракетами Черкассы.

А утром 24 июля российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.