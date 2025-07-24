РФ атакувала українську ТЕС — деталі

РФ масовано атакувала українську ТЕС — що кажуть в Міненерго
У четвер, 24 липня, російські окупанти масовано атакували одну з українських теплових електростанцій (ТЕС). Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.
Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.
Атака РФ на українську ТЕС — що відомо про наслідки
Сьогодні, 24 липня, російські війська завдали масованого удару по одній з українських ТЕС. У Міненерго зазначили, що це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла.
Також у відомстві наголосили, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
"Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.
Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", — прокоментували у Міненерго.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 липня російські загарбники атакували ракетами Черкаси.
А вранці 24 липня російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами.
Читайте Новини.LIVE!