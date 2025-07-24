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РФ масовано атакувала українську ТЕС — що кажуть в Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:34
РФ атакувала українську ТЕС — деталі
Українська ТЕС. Фото: ДТЕК

У четвер, 24 липня, російські окупанти масовано атакували одну з українських теплових електростанцій (ТЕС). Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

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Сьогодні, 24 липня, російські війська завдали масованого удару по одній з українських ТЕС. У Міненерго зазначили, що це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла.

Також у відомстві наголосили, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", — прокоментували у Міненерго.

Обстріл РФ
Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 24 липня російські загарбники атакували ракетами Черкаси.

А вранці 24 липня російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами.

Міненерго обстріли ТЕС війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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