РФ атакувала українську ТЕС — деталі

Українська ТЕС. Фото: ДТЕК

У четвер, 24 липня, російські окупанти масовано атакували одну з українських теплових електростанцій (ТЕС). Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

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Сьогодні, 24 липня, російські війська завдали масованого удару по одній з українських ТЕС. У Міненерго зазначили, що це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла.

Також у відомстві наголосили, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", — прокоментували у Міненерго.

Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 24 липня російські загарбники атакували ракетами Черкаси.

А вранці 24 липня російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами.