Как РФ может транспортировать газ в Европу после прекращения транзита через Украину

Транзит газа через Турцию. Фото иллюстративное: hvylya.net

После прекращения транзита газа через Украину у России есть только один газовый маршрут в Европу. Ранее же таких маршрутов было четыре: "Северный поток", Беларусь, Украина и Турция.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал экс-глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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Эксперт заявил, что РФ сейчас может пользоваться только газовым маршрутом, пролегающим через Турцию. По его мнению, прекращение транзита газа через Украину стало для Путина серьезным ударом, ведь именно газ позволял российскому диктатору манипулировать европейскими лидерами, заставляя Европу играть в пользу России.

"В определенный момент он (Путин, — Ред.) научился влиять на такие страны как Германия, Франция, Италия и Австрия через инструмент газа. Они даже дошли до Великобритании, но с 2014 года это влияние начало уменьшаться", — отметил Коболев.

Напомним, в Украине с начала 2025 года вчетверо выросли тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей. Причиной этого стало прекращение транзита российского газа через Украину.

Также мы сообщали, что после того, как Украина прекратила газовый транзит, между Европой и Азией может возникнуть конкуренция за сжиженный природный газ. В таком случае возможно подорожание голубого топлива.