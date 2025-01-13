Як РФ може транспортувати газ до Європи після припинення транзиту через Україну

Транзит газу через Туреччину. Фото ілюстративне: hvylya.net

Після припинення транзиту газу через Україну в Росії є лише один газовий маршрут до Європи. Раніше ж таких маршрутів було чотири: "Північний потік", Білорусь, Україна та Туреччина.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів ексголова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

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Експерт заявив, що РФ наразі може користуватися лише газовим маршрутом, що пролягає через Туреччину. На його думку, припинення транзиту газу через Україну стало для Путіна серйозним ударом, адже саме газ дозволяв російському диктатору маніпулювати європейськими лідерами, змушуючи Європу грати на користь Росії.

"У певний момент він (Путін, — Ред.) навчився впливати на такі країни як Німеччина, Франція, Італія та Австрія через інструмент газу. Вони навіть дійшли до Великої Британії, але від 2014 року цей вплив почав зменшуватися", — зазначив Коболєв.

Нагадаємо, в Україні від початку 2025 року вчетверо зросли тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Причиною цього стало припинення транзиту російського газу через Україну.

Також ми повідомляли, що після того, як Україна припинила газовий транзит, між Європою та Азією може виникнути конкуренція за зріджений природний газ. У такому разі можливе подорожчання блакитного палива.