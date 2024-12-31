Россия планировала атаки на Японию и Южную Корею — что известно

РФ готовилась к ударам по Японии и Южной Корее, — FT
Журналисты получили данные из 29 секретных военных файлов России, которые датированы 2013-2014 годами. В них раскрывают планы ударов по Японии и Южной Корее в случае войны. Москва хотела атаковать военную и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает The Financial Times.
Планы России атаковать Японию и Южную Корею
Хотя материалы были получены уже некоторое время назад, они остаются актуальными, поскольку тесно связаны с современными стратегиями России.
По их данным, Россия определила 160 целей для атак в двух странах, среди которых 82 являются военными объектами, а остальные — гражданскими.
Кроме того, РФ планировала нанести удары по ключевым объектам инфраструктуры Японии и Южной Кореи.
Издание пишет, что одной из причин таких действий была обеспокоенность Москвы относительно уязвимости своих восточных границ в случае конфликта с НАТО.
Кроме того, это расценивалось как подготовка к потенциальным нападениям со стороны США и их союзников в регионе.
Также в документах есть детали о принципах использования ядерного оружия, включая моделирование атак на европейские страны, а также возможного вторжения Китая.
Один из сценариев предусматривал атаку на японский остров Окусири, где Россия планировала использовать 12 крылатых ракет Х-101, которые должны были запустить с Ту-160.
По информации FT, РФ оценивала эффективность поражения цели в 85%.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин заявили, что между странами достигнут новый уровень политического доверия и стратегической координации.
Также Путин попал в список самых больших неудачников 2024 года. Авторы рейтинга с иронией вспомнили его заявление о планах "захватить Украину за три дня".
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