Зеленский заявил о подготовке РФ к новым терактам в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

На теракт, который произошел во Львове, отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия готовится к совершению подобных преступлений.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 22 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о теракте во Львове

Как отметил Зеленский, он заслушал доклады министра Игоря Клименко и других правоохранителей относительно расследования инцидента во Львове. Он подчеркнул, что это именно циничный и жестокий теракт.

"Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погиб, 23 года ей было. Мои соболезнования родным и близким", — отметил глава государства.

Сейчас оказывают необходимую помощь всем раненым. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы спасти их жизни.

Как сообщил Зеленский, исполнители теракта были завербованы через Telegram. По его словам, за организацией стоит именно Россия. Детали обществу позже представят МВД, Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины. Глава государства дал поручение исключить подобные преступления.

"И нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", — сообщил Зеленский.

Работа над усилением защиты Украины

Глава государства также подчеркнул, что россияне применяют новую тактику массированных ударов по Украине. Зеленский добавил, что мишенями все чаще становятся объекты логистики и водоснабжения.

"Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной", — отметил Президент Украины.

По его словам, военные усилят защиту от российских дронов в приграничных районах. Там россияне все чаще бьют по гражданским авто, спасателям и ремонтным бригадам.

Зеленский добавил, что ВСУ достигают все более отдаленных российских производств оружия. За это, как подчеркнул глава государства, стоит отметить воинов, которые увеличили дальнобойность украинской меткости.

Последствия теракта во Львове

Теракт во Львове произошел ночью 22 февраля. Сначала прогремел один взрыв, а затем, после приезда правоохранителей — еще один.

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента погибла 23-летняя полицейская. Также пострадали по меньшей мере 25 человек. Вероятную исполнительницу преступления задержали. Из-за теракта пострадали полицейские, нацгвардейцы и гражданские.

Мэр города Андрей Садовый отреагировал на инцидент. Он убежден, что Львов выбрали не случайно.